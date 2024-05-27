По нафтобазі в Орловській області вдарили дрони ГУР, - ЗМІ

Нічна атака на об'єкт в містечку Лівні був операцією української розвідки, кажуть джерела.

В ніч проти 27 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу в Орловській області.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на власні джерела в Силах безпеки і оборони, за цією операцією стоїть ГУР. Вибухи пролунали на території Лівенської нафтобази.

"Співрозмовник підтвердив, що це – робота дронів ГУР. Наслідки атаки уточнюються", - пише видання.

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Удари по нафтобазі в Орловській області

Як повідомляв УНІАН, в місті Лівни Орловської області РФ два безпілотники вдарили по нафтобазі. Про атаку на об'єкт заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, постраждала адміністративна будівля. На місці вирувала пожежа.

За словами Кличкова, на місці події загинув водій пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали.

Загалом, за даними ASTRA, пошкоджено 2 станції, що знаходяться за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе. Обидві станції знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

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