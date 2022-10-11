Поблизу кримського узбережжя маневрують шість бойових кораблів, тим часом море продовжує штормити, що може викликати самовільну детонацію мін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість – 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води", - йдеться у повідомленні.
Масований ракетний удар Росії по Україні сьогодні - найважливіші новини
Вранці 10 жовтня Росія атакувала різними ракетами низку областей України, зокрема, під ударами опинилися Вінницька, Львівська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська та Київська області, а також Київ.
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що ворог використовував 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136". Наші воїни ліквідували 56 ворожих цілей.
Унаслідок ворожої атаки у нашій державі загинули 12 людей, також є понад 80 постраждалих.