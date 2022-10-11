Тим часом море продовжує штормити, що може викликати самовільну детонацію мін.

Поблизу кримського узбережжя маневрують шість бойових кораблів, тим часом море продовжує штормити, що може викликати самовільну детонацію мін.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість – 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води", - йдеться у повідомленні.

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Масований ракетний удар Росії по Україні сьогодні - найважливіші новини

Вранці 10 жовтня Росія атакувала різними ракетами низку областей України, зокрема, під ударами опинилися Вінницька, Львівська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, Дніпропетровська та Київська області, а також Київ.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що ворог використовував 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136". Наші воїни ліквідували 56 ворожих цілей.

Унаслідок ворожої атаки у нашій державі загинули 12 людей, також є понад 80 постраждалих.

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