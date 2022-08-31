Вибухи йшли по наростаючій.

Зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, куди окупанти звозили свою військову техніку.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку", - написав він.

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Він також повідомляє, що "вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом - все місто". Федоров зазначив, що зараз збирається інформація щодо наслідків.

Як повідомляв УНІАН, через тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області російські військові переганяють свою техніку. Місцеві жителі бачили кілька колон військової техніки окупантів.

Водночас у місті працює рух спротиву. Раніше партизани підірвали співробітників Федеральної Служби безпеки РФ біля "обителі розпусти", а саме біля готелю "Цитадель". Співробітники російської спецслужби зазвичай розважалися в цьому готелі з місцевими дівчатами легкої поведінки.

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