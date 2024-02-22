Лише сьогодні вони намагалися прорватися там понад 30 разів.

На фронті є ще одна, як мінімум, гаряча точка - Мар’їнський напрямок. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій.

"Сьогодні до 18 години лише на цьому напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда (Донецька область) ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ", - зазначив він в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку також гаряче, бо за сьогодні українські захисники відбили 7 російських в районі сіл Сєверне, Первомайське і Невельське. "Саме на Донеччину - на ці два напрямки, припадає цільковита більшість авіаційних, артилерійських ударів та ударів дронів-камікадзе", - наголосив Лиховій.

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Речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що вчора наші воїни відновили по кілька позицій саме на Авдіївському напрямку. Також нашими військовими було взято в полон більше десятка російських окупантів.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив про захоплення силами РФ селища Побєда у Донецькій області.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що там ще тривають бойові дії. Окупанти перекинули свої резерви до Побєди й інших населених пунктів та перекривають цей рубіж, однак українська армія зайняла додаткові позиції.

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