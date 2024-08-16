Наразі Сили оборони створюють передумови для отримання дозволу на далекобійні удари західною зброєю вглиб РФ.

На цьому етапі війни РФ не потрібні такі засоби, як український ударний БПЛА Баба Яга, заявив в ефірі телемарафону командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Він здійснює бомбардування за рахунок коптерів подвійного призначення. Їм цього достатньо для того, щоб мати вогневий вплив на нашу піхоту, яка переміщається. Але якщо казати про масований вогневий вплив, для того, щоб зруйнувати позиції – ми для цього використовуємо нічні коптери типу "Баба Яга", а противник використовує для цього авіацією з керованими авіабомбами", – сказав Федоренко.

Він додав, що подібне озброєння може знадобитися ворогу лише тоді, коли Сили оборони позбавлять його можливості використовувати в небі авіацію з високою інтенсивністю. За словами Федоренка, події в Курській області "суттєво зменшили вогневий вплив ворожої авіації", зокрема і в Харківській області.

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"Це пов'язано з рядом факторів. Відповідно, за моїм переконанням, Сили оборони на фронті створюють передумови, які дадуть нашим дипломатам можливість домовитися про застосування високоточної вглибину РФ. Що має побити ворожу авіацію на летовищах ближнього базування. І активність застосування ворожої авіації знизиться в рази. А чим нижче активність ворожої авіації, тим більше у нас спроможностей як для оборони, так і для звільнення нашої території", – додав Федоренко.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

На думку журналістів The Independent, раптовий напад України на Курську область РФ - єдиний спосіб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у рамках "психологічної" тактики перемоги у війні.

Тим часом у Десантно-штурмових військах ЗСУ показали, як проходив перший день прориву кордону у Курській області. Зокрема, українські військові поділилися, що їм довелося проводити розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, за підтримки авіації та артилерії.

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