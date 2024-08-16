Військові зазначили, що ретельна підготовка, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ показали, як проходив перший день прориву кордону у Курській області. Відео перших годин операції оприлюднено у тг-каналі ДШВ ЗСУ.

Так, українські військові поділилися, що їм довелося проводити розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, за підтримки авіації та артилерії.

"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", - зазначили у ДШВ.

На відео показано, як українська техніка просувається територією Росії, в’їжджає у населені пункти. Також видно кадри із російськими полоненими.

Ситуація у Курській області зараз - що відомо

Наразі під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів Курщини. На підконтрольній українським військам території Курської області створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Ключові західні союзники України, включаючи Британію та США, кажуть, що вони не були поінформовані про напад України на Курську область до того, як він стався, але радник ОП Михайло Подоляк припустив, що це не так.

"Є певні речі, які потрібно робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні. Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні", - заявив Подоляк.

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