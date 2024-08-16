'Не на публічному рівні': союзники знали про операцію України в Курській області, - The Independent

Радник голови ОП заявив, що ці дискусії відбувалися, хоч і операція була спланована з дотриманням інформаційної тиші.

Раптовий напад України на Курську область РФ - єдиний спосіб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у рамках "психологічної" тактики перемоги у війні.

Про це у коментарі The Independent радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Під час найуспішнішого кроку за два з половиною роки конфлікту Київ захопив більше російської землі за тиждень, ніж Москва захопила в Україні за весь рік.

Українські сили неухильно просуваються через кордон до Курської області, захоплюючи міста та села та змушуючи сотні тисяч простих росіян залишати свої домівки. Подоляк сказав, що вторгнення показало росіянам суворі реалії війни Путіна.

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"Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб змусити Росію до переговорів. Один із них – військовий інструмент примусу. Тобто нам потрібно завдати Росії відчутних тактичних поразок, крім економічних і дипломатичних засобів. У Курській області ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу для примусу Росії до переговорного процесу", - сказав Подоляк.

Майже 200 000 росіян у Курську та сусідній Бєлгородській області, де оголошено надзвичайний стан, були змушені залишити свої домівки та переселитися до тимчасових притулків.

Українські війська взяли російських солдатів у полон, щоб використовувати їх як розмінну монету для обміну своїх цивільних та військових. Один український полковник розповів The Independent, що близько 2000 російських солдатів потрапили в полон.

Подоляк - перший український чиновник, який офіційно розповів про мотивацію України, що стоїть за вторгненням в Курську область.

"Повинен бути комплекс, безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта. Росіяни не обговорюють війну, і вони взагалі почуваються досить комфортно, тому що десь йде війна, хтось вбиває. Їм цікаво дивитися по телевізору. Але коли війна заходить на територію Росії, вони, звичайно, бояться. Вони шоковані. Це суттєво впливає на психологічний стан Росії. Це також інструмент впливу", - сказав він.

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський стверджує, що вони окупували понад 600 квадратних кмтериторії Росії, військові взяли під контроль 80 населених пункти в Курській області та просуваються далі в регіон.

Путіна вторгнення застало зненацька. Наради про операції ЗСУ в Курській області таємні. Путін припиняє будь-які публічні розмови про це. На нещодавній зустрічі курський губернатор Олексій Смирнов почав описувати ступінь контролю України над цією територією, але диктатор різко перервав його, вимагаючи зосередитися на "соціально-економічній ситуації".

Цивільні росіяни вперше гостро відчує війну. Росіяни скидують на їхні будинки плануючі бомби, щоб зупинити український наступ. Українці, над чиїми будинками регулярно літали ракети та російські бомби, насолоджуються раптовою помстою.

Але Росія продовжує бомбардувати мирних жителів Сумської області України, яка межує з Курською областю. Київ змушений блокувати регіон через побоювання, що російські диверсанти можуть проникнути та спробувати зірвати вторгнення.

Чи знали союзники?

Ключові західні союзники України, включаючи Британію та США, кажуть, що вони не були поінформовані про напад до того, як він стався, але Подоляк припустив, що це не так.

"Є певні речі, які потрібно робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні. Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні", - заявив Подоляк.

Одним із предметів суперечок між Україною та НАТО є використання далекобійної війни, яка заборонена для наступальних операцій проти Росії. Подоляк зазначив, що Україна глибоко засмучена тим, що не може використовувати ракети великої дальності, такі як британська Storm Shadow, глибоко на території Росії.

Під час візиту на Даунінг-стріт у перший тиждень прем’єрства сера Кіра Стармера Зеленський попросив дозволу завдати глибших ударів по Росії, але отримав відмову.

"Я не можу зрозуміти параметри цієї дискусії. Україні потрібно або вразити ціль, звідки наносяться ракетні та артилерійські удари, або мати можливість захищатися з землі протиповітряною зброєю, чого ми не можемо зробити, тому що її не вистачає. Це рішення не має сенсу. Коли зброя передається Україні, це має стати нашою відповідальністю. Ми ведемо всі ці розмови про міжнародне право, але це наш власний вибір, як ми витрачаємо ці ресурси", - сказав Подоляк.

Він додав: "Я впевнений, що якби неофіційну заборону на використання далекобійної зброї було знято, ландшафт війни виглядав би набагато інакше. Росія зрозуміла б, що ціна війни занадто висока".

Операція ЗСУ в Курській області

На підконтрольній українським військам території Курської області створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів Курщини.

На тлі успіхів Сил оборони України РФ перекидає в Курську область війська з позицій на окупованій території України. Про це розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Тим часом німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну.

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