Зокрема, касетні снаряди дещо компенсують український снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк обґрунтував важливість касетних снарядів для Сил оборони України у війні з російськими загарбниками.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter. "Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою. Враховуючи той факт, що Росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо", - наголосив Подоляк.

"А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою – пропорційною силою", - додав радник керівника ОП.

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Касетні боєприпаси для Україні

7 липня США оголосили про надання Україні нового пакету безпекової допомоги на загальну суму $800 млн, у який, серед іншого, вперше увійшли касетні боєприпаси (вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) – високоефективні та надійні артилерійські засоби для ураження площадних цілей).

Це рішення США про надання Україні касетних снарядів породило жваві дискусії, оскільки близько 120 країн світу приєдналися до конвенції про заборону таких снарядів. Деякі з цих снарядів не вибухають після застосування і створюють загрозу для цивільного населення.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак нагадав, що США та Україна не підписали конвенцію щодо касетних боєприпасів. Тому, експерт вважає, що передача цих боєприпасів Україні є абсолютно законною та виправданою.

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