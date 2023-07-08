Британський прем'єр Ріші Сунак та міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес не підтримали передачу Україні касетних боєприпасів.

Іспанія та Великобританія не підтримали рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги у прориві російських оборонних ліній.

Як повідомляє телеканал RTVE, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час спілкування з журналістами заявила, що не поділяє дане рішення і виступає "проти" планів США відправити касетні снаряди Україні, проте "поважає рішення суверенної країни".

"Певна зброя і бомби не можуть бути доставлені ні за яких обставин... Ні - касетним снарядам і так - допомозі для законної оборони України", - зазначила Роблес.

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У свою чергу британський прем'єр Ріші Сунак підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала Конвенцію про їх заборону, повідомляє телеканал Sky News.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно – далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", – додав він.

Касетні боприпаси для України

На початку березня 2023 року Україна попросила у США касетні боєприпаси. У запит увійшла бомба повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для подальшого застосування за допомогою безпілотників.

6 липня 2023 року стало відомо про те, що США ось-ось можуть схвалити відправку касетних боєприпасів Україні.

7 липня видання Washington Post повідомило, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Повідомлялося, що про їх вилучення із запасів Пентагону нібито оголосять 7 липня.

7 липня 2023 року Німеччина виступила проти відправки касетних боєприпасів Україні.

8 липня 2023 року заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявив про те, що однією з основних причин, чому США вирішили передати Україні касетні боєприпаси є більш повільні темпи контрнаступу, ніж сподівалися в Пентагоні.

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