Подоляк стверджує, що "Кремль буквально волає: "Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про два головні меседжі, які Росія активно поширює в ці дні офіційними та неофіційними каналами.

З його словами, перший – вимога до всіх "негайно почати перемовини про перемир’я", "примусьте Україну відмовитися від спротиву", а другий – повернення до вкрай неадекватних погроз застосувати ядерну зброю, які просто на камеру висловлює екс-президент, заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв.

"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб’єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях. Давайте об’єктивно. Попри все економіка РФ усе-таки зазнає суттєвих втрат від санкційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі; інфраструктура великої кількості російських регіонів стрімко руйнується зсередини; армія зазнає величезних втрат", - написав він.

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Подоляк стверджує, що "Кремль буквально волає: "Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення".

"Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни", - пояснив радник.

Погрози Медведєва - деталі

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що вони можуть використовувати ядерну зброю, якщо Україна почне знищувати пускові установки на території РФ за допомогою західної зброї.

Також він натякнув, що по прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку можуть вдарити касетними снарядами в центрі Києва, якщо останній підпише історичну безпекову угоду з Україною.

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