Він каже, що РФ не приймала його "поки".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що вони можуть використовувати ядернуюзброя, якщо Україна почне знищувати пускові установки на території РФ за допомогою західної зброї.

У своєму Telegram-каналі він написав, що в цьому випадку Україна "ризикує нарватися" на дію пункту 19 Основ державної політики Росії в області ядерного стримування: "Агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави".

"Це ніяке не право на самооборону, а пряма і очевидна підстава для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - заявив Медведєв.

Крім того, заступник голови Ради Безпеки розповів про "успішну" серію недавніх "інтенсивних і результативних ударів по військових об'єктах України". "Причому використовувалися, як відомо, різні носії з різним наповненням, хіба що крім ядерного. Поки", - додав Медведєв.

Удари по пускових установках на території РФ:

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що в України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети С-300 російських загарбників. Він назвав знищення пускових установок на території РФ найкращим методом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні естонський президент Алар Каріс заявив, що в України не повинно бути обмежень на удари по території РФ за допомогою зброї від партнерів.

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