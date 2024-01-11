Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що вони можуть використовувати ядернуюзброя, якщо Україна почне знищувати пускові установки на території РФ за допомогою західної зброї.
У своєму Telegram-каналі він написав, що в цьому випадку Україна "ризикує нарватися" на дію пункту 19 Основ державної політики Росії в області ядерного стримування: "Агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави".
"Це ніяке не право на самооборону, а пряма і очевидна підстава для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - заявив Медведєв.
Крім того, заступник голови Ради Безпеки розповів про "успішну" серію недавніх "інтенсивних і результативних ударів по військових об'єктах України". "Причому використовувалися, як відомо, різні носії з різним наповненням, хіба що крім ядерного. Поки", - додав Медведєв.
Удари по пускових установках на території РФ:
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що в України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети С-300 російських загарбників. Він назвав знищення пускових установок на території РФ найкращим методом.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні естонський президент Алар Каріс заявив, що в України не повинно бути обмежень на удари по території РФ за допомогою зброї від партнерів.