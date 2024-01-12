Колишній президент Росії назвав британців одвічними ворогами і заявив, що ситуація може опинитися на межі війни.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв натякнув, що по прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку можуть вдарити касетними снарядами в центрі Києва, якщо останній підпише історичну безпекову угоду з Україною.

Як відомо, у своїх соціальних мережах Сунак підтвердив, що вже знаходиться в Україні. У зв'язку з цією новиною Медведєв написав у своєму Telegram наступне:

"Як би поставилася Західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?"

Також він назвав британців "одвічними нахабними ворогами" Росії і вказав, що Британії оголосять війну, якщо вона розташує свої війська в Україні. "Розміщення їхнього офіційного військового контингенту на Україні означатиме оголошення війни нашій країні", - уточнив він.

Зеленський і Сунак готуються підписати угоду з безпеки

Сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав з візитом до Києва. Одним з перших про його візит повідомив SkyNews, пізніше інформацію також підтвердила канцелярія прем'єра.

Крім нового військового пакету для України і найбільшої партії БПЛА, які пообіцяла Британія, Сунак із Зеленським мають намір підписати важливе двостороннє угода між Україною та Британією з безпеки.

За попередніми даними, Велика Британія візьме зобов'язання забезпечувати обмін розвідувальними даними з Україною, а також допомагати в кібербезпеці, медичній та військовій підготовці. Важливим аспектом угоди є співпраця в оборонній галузі.

Вас також можуть зацікавити новини: