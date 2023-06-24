Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти та посилив внутрішній розкол, який виник після низки поразок в Україні.

В Офісі президента України прокоментували заколот "вагнерівців" в Росії, назвавши це фактичним початком громадянської війни.

Як в коментарі журналістам заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, події розвиваються за сценарієм, про який говорили протягом усього минулого року.

На думку Подоляка, початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти, посиливши внутрішній розкол, який виник після поразки в Україні.

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"Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни", - зазначив він.

Радник голови ОП зауважив, що група Пригожина захоплює військові об‘єкти, штаби та цілі міста, майже не зустрічаючи спротиву на своєму шляху, та роззброює випадкових солдатів та поліціянтів.

"Путін оголошує Пригожина зрадником та поза законом та анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається — криза управління, фактична втрата влади. В той же час "Вагнер" продовжує свій марш на Москву. А Україна ж продовжує рухатися своїм шляхом. До кордонів 1991 року", - наголосив Подоляк.

Заколот ПВК "Вагнер" в Росії: що відбувається

Як повідомляв УНІАН, "повстанські" рухи почалися в РФ ввечері 23 червня. Тоді ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин звинуватив російські регулярні війська у тому, що ті обстріляли його найманців. Однак, у Міноборони РФ це спростували.

За словами Пригожина, цього ранку його бойовики нібито взяли під контроль усі військові об’єкти у російському Ростові-на-Дону та просуваються далі.

Згодом зі зверненням до росіян виступив і Путін, який назвав заколот Пригожина "ударом в спину", "зрадою" та "відступництвом". Очільник держави-агресора пообіцяв "захистити державу від внутрішньої зради" та наголосив, що усі учасники заколоту будуть покарані. Путін закликав їх "не припускатися фатальної помилки".

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