Бойовики "ПВК Вагнера" контролюють військовий аеродром і штаб Південного військового округу. Також Пригожин розповів про втрати на фронті і понив про брак боєприпасів.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль військові об'єкти міста Ростов-на-Дону.

У новому відео, знятому нібито з території штабу Південного військового округу в російському Ростові сьогодні о 7:30 ранку, Пригожин розповів, що під контролем "вагнерівців" знаходяться зокрема сам штаб і місцевий військовий аеродром.

"Літаки, які йдуть для бойової роботи штатно, проблем ніяких немає... Ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нас, а завдавала по українцях", - сказав ватажок бойовиків.

Також Пригожин зазначив, що головний штаб управління "працює в штатному режимі".

"Коли вам будуть розповідати, що ПВК "Вагнер" завадило роботі і тому на фронті щось посипалося, - на фронті посипалося не тому. Коли ми прийшли сюди, ми ще раз підтвердили... Величезні території втрачені", - сказав Пригожин.

Він також розповів про втрати серед російської армії. За його словами, вбитих окупантів "у 3-4 рази більше", ніж за документами доповідають вищому керівництву. Пригожин зазначив, що санітарні втрати загарбників в Україні "в деякі дні становлять до тисячі осіб".

Ватажок "вагнерівців" також знову "понив" про брак боєприпасів і відсутність управління російськими військами, через що, за його словами, у лавах окупантів багато "відмовників".

"Начальник генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався, що ми підходимо до будівлі", - додав він.

Переворот в Росії - Євген Пригожин пішов на Ростов

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підконтрольні міноборони РФ військові завдали авіаударів по бойовиках угруповання. Після цього "вагнерівці" вирішили покарати винних і пішли "зупиняти" військове керівництво своєї країни.

За ніч "вагнерівці" прорвалися в Ростовську область і захопили Ростов, повідомлялося про постріли. Також з'явилася інформація про знищення членами ПВК "Вагнер" двох вертольотів. За словами Євгена Пригожина, один із них ліквідували на Московській трасі.

Сьогодні на території захопленого угрупуванням Вагнера штабу Південного військового округу в Ростові Євген Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим. Ватажок "вагнерівців" зажадав привезти до нього начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і главу Міноборони РФ Шойгу, інакше пригрозив походом на Москву. Також Пригожин розповів їм про вже три збитих вертольоти російської армії і пообіцяв продовжувати.

Раніше він заявив, що у РФ вже десятки силовиків підтримали членів приватної військової компанії "Вагнер", які влаштували заколот проти військового керівництва країни.

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