Подоляк уточнив, що Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими.

Колишній в'язень, завербований в приватну військову компанію (ПВК) "Ванер" Євген Нужин, ролик із вбивством якого з'явився в мережі, був виданий російській стороні в результаті обміну військовополоненими.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь", Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. Тобто він, відповідно до всіх юридичних правил, підписав добровільну згоду на обмін.

"У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано", пояснив Подоляк.

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Він спростував чутки про те, що Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет. Подоляк сказав, що Україна одержала 47 своїх військовослужбовців, Росія – "якусь кількість" своїх.

На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову страту військового.

Нагадаємо, 11 листопада в Офісі президента України повідомили, що повернули 45 військових ЗСУ у результаті обміну.

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина

12 листопада у мережі з'явилося відео жорстокого вбивства Євгена Нужина. Це назвали "покаранням зрадника". У телеграм-каналі Grey Zone, який пов'язують з ПВК "Вагнера", опублікували відео із вбивством Нужина. Перед смертю чоловік сказав, що "отямився" у підвалі, де йому повідомили, що його "судитимуть".

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