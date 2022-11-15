Він назвав страченого найманця-вагнерівця "зрадником російського народу".

Російський олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче зарекомендувати себе як "сталінського" воєначальника, ставши помітною фігурою серед російських нацистів.

Аналитики у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у зведенні, що Пригожин саркастично прокоментував відео зі стратою найманця-вагнерівця, якого назвав "зрадником російського народу". Також він підтримав розправи над "зрадниками".

Зазначається, що серед російських нацистів публічна страта викликала позитивну реакцію. За даними ISW, деякі навіть порівнювали це з вбивством більшовика Лева Троцького.

Відео дня

Своїми діями Пригожин підвищує свій авторитет у середовищі прихильників сталінської репресивної спадщини. Таким чином він хоче зміцнити свій вплив всередині РФ, оскільки деякі російські пропагандисти висловлювали стурбованість тим, що найманці Вагнера руйнують "навіть ілюзію законності та поваги до прав у РФ".

У звіті вказується, що Пригожин публічно висміював бюрократію РФ, коли його запитали, чи тренуватимуться його війська на російських полігонах, адже це більше зміцнить незалежність його військ. За оцінками аналітиків, безрозсудні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму.

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина, який повернувся з полону

Як раніше повідомляв УНІАН, "вагнерівці" стратили завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Він був в українському полоні і заявив, що хоче воювати у складі ЗСУ проти РФ.

Відео зі стратою опублікували в одному з Telegram-каналів, близьких до ПВК. Голову Нужина розбили кувалдою, що стало традицією для "вагнерівців". У Сирії вони вчинили аналогічну страту, тільки з розчленуванням і спаленням останків.

Сам Пригожин заявляв, що страчений "зустрівся з недобрими, але справедливими людьми".

"Собаці – собача смерть", – сказав він, коментуючи відео страти.

Вас також можуть зацікавити новини: