Подоляк пояснив, чим обернеться для Росії подібний крок.

На сьогодні не спостерігається загроз російського ядерного удару по території України.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

Застосування Росією ядерної зброї обернеться для неї кінцем історії країни цілком і повністю, вважає Подоляк.

"Росії після цього не буде ні в історії, ні у фізичному сенсі. Та в будь-якому сенсі її просто не стане", - заявив він.

При цьому спікер підкреслив: Путін - дивна людина, тому може піти на будь-який крок.

"Він же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде Росії". Вони направляються в "російський рай", адже це насправді пекло. Але російська пропаганда намагається всіх переконати, що це рай", - зазначив Подоляк.

За його словами, коли мова йде про ядерний удар, це скоріше пропагандистський елемент і не більше, оскільки в Кремлі розуміють: це дорога в один бік і тільки для них.

При цьому Подоляк попереджає, що ворог буде використовувати потужну зброю і може провести приховану мобілізацію, кидаючи в бій всіх, кого не шкода.

"Як це все відбувається - окупанти там виростають до певного віку, потім починають пити і сидіти в своїх "двориках". Після цього їм кажуть: "ось вам 100 тисяч рублів, будь ласка, їдьте на війну в Україну". І вони їдуть сюди на смерть", - пояснив він, додавши, що РФ може "покласти" в Україні 30-40 тисяч своїх військових, для неї це байдуже.

Україна, на відміну від ворога, своїх громадян цінує.

"Це нам шкода, для нас кожна людина це додана вартість в державу. Ви подивіться, які хлопці за нас воюють. Кожен з них - це шедевр батьків і шедевр для країни", - підкреслив радник глави ОПУ.

Зазначимо, нещодавно білоруський диктатор Лукашенко закликав РФ бути готовою до використання ядерної зброї.