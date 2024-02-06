На думку журналістів, Путін може погодитися на мирну угоду, яка дасть йому територію, яку він зараз окупує, і змусить Україну залишатися нейтральною, зупиняючи її інтеграцію з Європою.

Все ще можливо, що Україна чи Росія проведуть цього року більш успішну військову кампанію, ніж очікують експерти. Але найбільш вірогідним результатом бойових дій в цьому році буде збереження тупикової ситуації. Як пише видання The New York Times, цей глухий кут визначить, як закінчиться війна.

Журналісти стверджують, що Україна хоче повернути всю свою територію, але це навряд чи станеться.

"Українці вірять у свою здатність дати відсіч. Вони захистили Київ, повернули Херсон і відтіснили Росію від Харкова у 2022 році. Їхня армія більш загартована в боях, ніж будь-що інше в Європі, і стала складнішою завдяки прийняттю американських та союзницьких технологій. Вони уникли найгіршого результату: повної поразки, повалення свого демократичного уряду і встановлення російської маріонетки. Багато українців тепер вважають, що поступки Росії означатимуть, що їхні співвітчизники загинули марно", - сказано в статті.

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Автор вказує на те, що Україна втратила на війні багато людей – убитих і поранених і у неї закінчуються боєприпаси, матеріали та обладнання. Хоча Європа тільки що затвердила економічну допомогу в розмірі 54 мільярдів доларів, саме американські гроші забезпечують військову міць Києва. Але більшість республіканців у Палаті представників зараз виступають проти подальшої допомоги Україні. І навіть проукраїнські республіканці запитують чиновників адміністрації Байдена, яка стратегія може вийти з нинішнього глухого кута на полі бою. Тим часом фінансування втягується в дебати щодо прикордонної політики.

"Якщо Україна не може отримати те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію, яку угоду вона може укласти?" - ставлять питання аналітики.

На їхню думку, Володимир Путін може погодитися на мирну угоду, яка дасть йому територію, яку він зараз окупує, і змусить Україну залишатися нейтральною, зупиняючи її інтеграцію з Європою. Українці називають цю угоду капітуляцією, але без додаткової американської допомоги вони можуть бути змушені прийняти її.

Більш вигідна угода для України дозволила б повернути їй хоча б частину її земель, а також отримати обіцянку, що Сполучені Штати і Європа допоможуть захистити її від Росії. Можливо, тоді Путін двічі подумає про подальші атаки. У цьому сценарії Україна може не відразу приєднатися до НАТО або Європейського Союзу, перспектива якого в першу чергу сприяла вторгненню Росії.

"Але щоб ця угода стала можливою, Україні буде потрібно сильніша армія, щоб підірвати міць Росії. Російська армія була пошкоджена, її найсучасніше озброєння втрачено, а її модернізація відкладена на роки назад. Якщо запропонований пакет допомоги США в розмірі 60 мільярдів доларів коли-небудь буде реалізований, це може дозволити Україні завдати більш сміливих ударів в тилу Росії - такі операції виводять Москву з рівноваги. Гроші Конгресу можуть стати вирішальним фактором між поганою угодою та найкращою. Їх наявність зміцнила б позиції України за столом переговорів. Без цього Путін може виявитися правий у своїй теорії про те, що він зможе пережити Захід", - додали в статті.

Можливість переговорів з РФ - прогнози

15 Січня радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що компроміс у відносинах з РФ неможливий без перемоги на полі бою, бо такий менталітет більшості росіян.

Росія і Україна виснажені триваючою війною, яка може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці цього року. Таку думку висловив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

"Ближче до кінця цього року, ймовірно, після виборів в США, у нас буде момент для потенційних переговорів", - сказав він.

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