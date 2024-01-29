Він розповів, що саме може спонукати протиборчі сторони сісти за стіл переговорів.

Росія і Україна виснажені триваючою війною, яка може створити потенційне вікно для переговорів пізніше цього року.

Таку думку висловив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, пише The Hill. "Ближче до кінця цього року, ймовірно, після виборів в США, у нас буде момент для потенційних переговорів", - сказав він.

За словами Ставрідіса, незважаючи на те, що обидві країни стикаються з проблемами, швидше за все, вони все одно відкладуть будь-яку потенційну угоду.

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При цьому військовий висловив думку, що війна між Україною і РФ закінчиться "як Корейська війна, а це означає, що, ймовірно, росіяни контролюватимуть деяку частину України, Крим, сухопутний міст до Росії".

"З іншого боку Україна вступає в НАТО. Думаю, що в цьому році контури цієї домовленості, можливо, стануть більш ясними", - припустив військовий.

Видання нагадало, що минулого місяця Ставрідіс закликав до збільшення допомоги Україні. "Це дуже небезпечна ситуація, і справжні дії тут фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні. Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", - заявив тоді Ставрідіс.

Можливі переговори РФ і України

14 січня глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс зробив публічну заяву про те, що Росія повинна брати участь у переговорах про припинення війни в Україні, адже формула миру Києва є лише "фундаментом". Також Кассіс заявив про необхідність залучення Китаю до переговорів про мир в Україні.

А 15 січня радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що компроміс у відносинах з РФ Неможливий без перемоги на полі бою, бо такий менталітет більшості росіян.

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