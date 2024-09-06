Експерт Владислав Селезньов розповів про те, які чинники потрібно враховувати, щоб планувати майбутні операції ЗСУ.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що Курська операція ЗСУ може бути не єдиним військовим рішенням, яке виявиться "сюрпризом" для окупантів.

Під час цього наступу деякі цілі були досягнуті, деякі - провалені. Селезньов для РБК заявив, що під час планування подібних військових операцій головним фактором виступає наявність ресурсів - як у живій силі, так і в техніці.

Експерт зазначив, що в Курській операції, за деякими даними, задіяно до 12 тисяч українських військових. Тому він не очікує більш серйозних просувань у майбутньому на інших напрямках.

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"Не думаю, що варто розраховувати на похід на Москву. По-моєму, навіть Курську нічого не загрожує", - додав він.

Проте, за його словами, дізнатися про те, що планує вище військове керівництво України, ми зможемо тільки після того, як це станеться.

"Хоча я все ж переконаний, що фактор ресурсів є ключовим. У головкома Олександра Сирського можуть бути задуми будь-якого рівня грандіозності. Але без необхідних ресурсів усе залишиться на рівні очікувань", - підсумував він.

Бої в Курській області

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю для телеканала NBC News, під час якого повідомив про те, як взагалі виникла Курська операція.

За його словами, успіх Сил оборони на цьому напрямку не можна назвати імпровізацією.

"Треба було зробити щось несподіване. Там було кілька варіантів: якщо операція піде позитивно - ось точки, куди ми маємо вийти, а якщо вона буде складнішою - ось той мінімум, який ми маємо зробити. Вона пішла більш успішно. І тому ми застосували план А... Те, що відбувається на Курщині - це не імпровізація. Це чітка операція", - зазначив глава держави.

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