За його словами, про операцію не знала навіть українська розвідка.

Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвів брак далекобійної зброї у Сил оборони.

Про це в інтерв'ю для NBC News розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна була вимушена адаптувати свою стратегію. "Саме цей брак далекобійності змусив нас думати, яка в нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І, до речі, успішної операції", - пояснив він.

Зеленський каже, що українському війську не вистачало далекобійних засобів, а розвідка занала про плани Москви зі створення буферної зону вздовж кордону. "Ми зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині, але там ми змогли їх зупинити і не дали окупувати Харків. А після цього в нас були сигнали, що вони можуть зробити це на півночі - Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був дуже серйозний виклик", - зазначив президент.

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Він додав, що потрібно було вжити упереджувальних заходів на кордоні Сумщини, щоб потім не відбивати атаки, як це було на Харківщині, втрачаючи території і людей.

"Треба було зробити щось неочікуване. І з’явилась ця операція. Ми розробили такий превентивний удар. Там було кілька варіантів: якщо операція піде позитивно - ось точки, куди ми повинні вийти, а якщо вона буде більше складною - ось той мінімум, який ми повинні зробити. Вона пішла більш успішно. І тому ми застосували план А… Те, що відбувається на Курщині - це не імпровізація. Це чітка операція", - сказав український президент.

За його словами, це є частиною більш глобальної операції. "Є різні дії, які ми передбачали щодо того, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави, на Харківщині, а також на півдні - це ми говоримо про Запоріжжя, про Херсонський напрямок, а також Донбас - Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку правильних кроків, була Курщина. Це і відбулось", - зауважив Зеленський

Глава держави сказав, що максимально скоротив коло людей, які знали про ці плани, щоб запобігти витоку інформації. "Не тільки партнери не знали, не знали багато служб і розвідка українська. І тому це було дуже несподівано. Я вважаю, це було одною з причин, що операція пройшла успішно", - прокоментував Зеленський.

Бої в Курській області

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня українське військо прорвало кордон з Росією. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 27 серпня повідомив, що під контролем військових понад 1 294 кв. км території і 100 населених пунктів.

Зеленський на одній з пресконференцій назвав події на Курщині оборонною операцією, а не окупацією. За його словами, всі визначені для операції завдання реалізовуються. Також вона сприяє поповненню обмінного фонду.

Водночас західні ЗМІ звертають увагу, що поки ця операція не досягла однієї з головних цілей - відволікти російські війська від східного фронту.

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