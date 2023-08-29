Бойовик на службі у ворога отримав позивний "Міша-одесит" та по теперішній час служить у розвідці "ДНР".

Приморський районний суд Одеси заочно виніс вирок жителю міста, який воює проти України. Він отримав 14 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, встановлено, що чоловік влітку 2014 року вступив до терористичної організації "ЛНР". Службу він проходив на окупованій Луганщині, у місті Краснодон, у складі окремої бригади особливого призначення "Одеса". Тоді ж зрадник був кулеметником. Згодом він був зарахований до 2-го окремого підрозділу спецпризначення Головного розвідувального управління Республіканської гвардії "ДНР" у Донецьку.

За даними прокуратури, одесит чинив збройний опір силам АТО України та брав участь у захопленні пункту пропуску Червонопартизанськ, смт Ізварине, міста Лутугіно на Луганщині, а також міста Вуглегірськ на Донеччині.

Відео дня

Крім того, бойовик незаконно протидіяв та перешкоджав українським захисникам шляхом ведення радіотехнічної розвідки. Так, за допомогою пересувної військової спецтехніки прослуховував переговори та відслідковував засоби зв’язку правоохоронців та військовослужбовців ЗСУ.

На минулому тижні суд визнав його винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними обласного управління СБУ, засуджений - активіст "Антимайдану". У липні 2014 року він вилетів до Москви, а звідти вже вʼїхав на окупановану територію Луганщини.

На службі у ворога він отримав позивний "Міша-одесит" та по теперішній час служить у розвідці "ДНР", де обіймає посаду командира взводу та має військове звання старшого лейтенанта.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться за жителя Одеси Михайла Петренко, 1977 року народження. Він мешкав у центрі міста, був учасником місцевого "Антимайдану", зокрема на Куликовому полі. За словами очевидців, він вирішив приєднатися до лав терористів після подій 2 травня 2014 року – після масових заворушень, які відбулися в Одесі.

Тоді внаслідок зіткнень прихильників єдиної України та проросійські налаштованих осіб у центрі міста було застрелено кілька осіб, зокрема, проукраїнські активісти, після чого розлючені люди прийшли на Куликове поле, де потім сталося займання наметового табору сепаратистів та у Будинку профспілок. Загалом у той день загинуло 48 осіб, серед яких нібито товариш Петренка. Тоді майбутній кулеметник-розвідник ДНР і вирішив помститися та воювати проти України.

"Саме так свій вчинок він пояснив родичам, знайомим та поширював у соціальних мережах разом з кремлівськими наративами", - розповів правоохоронець.

Зрадники з Одеської області - останні новини

В Одесі до 14 років тюрми заочно засуджено уродженця міста Арциз Одеської області Володимира Бойченка, який воює проти України. Він, будучи активістом антиукраїнського руху "Одеська дружина, імперіалісти", на початку травня 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР" та проходив службу в складі збройного формування "Народное ополчение Донбаса" у піхоті. В подальшому, у розвідувальних підрозділах, під позивним "Одеса".

За даними слідства, пропозицію поїхати на "війну проти України" засуджений отримав у 2014 році, перебуваючи на Куликовому полі (Одеса). Бойченко є у базі "Миротворця", де значиться як учасник підрозділу ПВК "Вагнер" РТГр "Карпати".

Вас також можуть зацікавити новини: