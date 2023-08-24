Активіст антиукраїнського руху "Одеська дружина, імперіалісти" встиг відзначитися також у складі бойовиків "ДНР".

В Одесі до 14 років тюрми заочно засуджено чоловіка, який воює проти України, зокрема у складі "ПВК Вагнер". Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, заочно засуджено проросійського активіста, який раніше поїхав на тимчасово окуповану територію та став бойовиком "ДНР".

"Чоловік, будучи активістом антиукраїнського руху "Одеська дружина, імперіалісти", на початку травня 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР" та проходив службу в складі збройного формування "Народное ополчение Донбаса" у піхоті, а в подальшому, у розвідувальних підрозділах, під позивним "Одеса", - розповіли в прокуратурі.

За даними прес-служби, він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території населених пунктів Макіївка та Каменка на Донеччині. Крім того, він популяризував діяльність "ДНР" та висвітлював її у позитивному ракурсі серед свого оточення, зокрема, через соцмережі.

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Наразі його в порядку спеціального судового розгляду засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку покарання обчислюватимуть з дати затримання чоловіка.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про уродженця міста Арциз Одеської області Володимира Бойченка, 1986 року народження. До свого відбуття на окуповані Росією території сходу України чоловік мешкав в Одесі.

За даними слідства, пропозицію поїхати на "війну проти України" засуджений отримав у 2014 році, перебуваючи на Куликовому полі (Одеса), де в той час був розташований табір проросійські налаштованих людей.

Бойченко є у базі "Миротворця", де він значиться як учасник підрозділу ПВК "Вагнер" РТГр "Карпати".

"Судячи за все, у "Вагнер" фігурант вступив пізніше", - припустив правоохоронець.

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка СБУ затримала у Київській області агента головного управління Генштабу ЗС РФ, який збирав дані для обстрілу київських ТЕЦ під час опалювального сезону. Фігурант - директор департаменту однієї із страхових компаній Києва.

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