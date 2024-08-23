Ворог намагається закріпитись у Новогродівці.

Ворог не зменшує тиску на східному фронті, продовжує розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки, там тривають важкі бої. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку н.п. Красний Яр", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, ворог найбільш активно діє на Покровському та Курахівському напрямках, на них припадає більше третини всіх атак.

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Так, на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. А на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки.

На Торецькому напрямку було п’ять ворожих атак на даний час складає п’ять біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

А на найгарячішому напрямку фронту - Покровському - окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку теж непроста ситуація, тут загарбниики 15 разів атакували українські підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

Війна в Україні - новини

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко заявив, що якщо росіяни захоплять це місто, то ЗСУ втратять ще один логістичний маршрут.

The Economist писав, що загарбники близькі до розгрому Покровська Донецької області.Попри те, що Україна атакує Росію, вона програє ще одну ключову битву.

В той же час Президент Володимир Зеленський заявив, що росіян поступово витискають з Харківщини і окупанти не залишаться на цій території.

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