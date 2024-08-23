Глава держави повідомив, що говорив про ситуацію на Харківщині з головкомом Олександром Сирським.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіян поступово витискають з Харківщини і окупанти не залишиться на цій території, вітаючи Харків з Днем міста.

"Сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину. Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - зазначив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що ворог не підкорить усю нашу Україну.

Відео дня

"Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав президент.

Війна в Україні - наступ на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, наразі бійці Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) проводять стабілізаційні дії на Харківщині, де напередодні повідомлялося про вдалий наступ Сил оборони.

За словами пресофіцера Олександра Бородіна, подібний наступ важливий в першу чергу не через звільнення територій, а через те, що зруйновані плани окупантів, знищені їхніх сили та засоби.

Командир 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що наступальні дії на Харківщині не пов’язані з паралельним наступом на Курськ. Він також додав, що найближчими днями бригада зможе оприлюднити деталі операції та статистику втрат ворога.

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