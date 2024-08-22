Росія наближається до розгрому Покровська, - The Economist

Місцеві змушені тікати під тиском наступу російських загарбників.

Росія близька до розгрому життєво важливого українського міста Покровськ Донецької області. Попри те, що Україна атакує Росію, вона програє ще одну ключову битву, пише The Economist.

Для місцевої мешканки Ніни Уварової це не перша евакуація. Перший раз вона тікала у дворічному віці від сил Вермахту, що наступали. Зараз, у віці 84 років, вона тікає від армії Володимира Путіна. Вчителька-пенсіонерка склала найцінніше у п’ять мішків. Син допоміг їй віднести це все в евакуаційний потяг до Львова. Емоції повертають спогади про її першу втечу.

"Вибухи, стрілянина, переховування в підвалах, я все це пам’ятаю досі", - пригадує жінка, додаючи, що рішення залишити дім було складним, але росіяни на підступах до Покровська не залишили вибору.

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Покровськ з населенням 59 000 осіб на передовій практично з початку війни. Але лише впродовж останнього місяця його майбутнє опинилося під серйозною загрозою. Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську послабить тиск. Але просування Росії прискорилося.

Неприємний етап для Покровська

Покровськ готується до неприємного, нового етапу війни. Обласна поліція та місцева адміністрація виїхали. Два супермаркети закрилися, решта, ймовірно, закриються теж. Місцеві жителі стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, поспішаючи завершити усі справи, поки вони ще можуть. Усередині міста на великій швидкості мчать автомобілі. 19 серпня влада закликала жителів покинути місто. Багато хто прислухається до порад, їдучи з валізами, наповненими сімейними реліквіями, дехто тікає з холодильниками, ялинками, диванами, кріслами та матрацами.

Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в 10 км від міста. На станційній платформі звук ридання перегукується з писком домашніх тварин, із сумок та ящиків. Досить одного питання, щоб викликати сльози. Юлія Костинова почала плакати, згадуючи, як російська бомба 11 серпня зруйнувала м'ясопереробний комбінат, де вона працювала.

"Постійний стрес, вибухи, двері та вікна, які розриваються ударною хвилею. У тебе всередині все стискається. Ви чуєте ракету, чекаєте і запитуєте, чи приземлиться вона біля вас і вашого дому", - пригадала жінка.

Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику - невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою.

"Люди не зі сталі", - каже полковник Павло Федосенко.

За його словами, українські війська, чисельністю 4:1, не відпочивають. Деякі залишаються на передовій по 30 або 40 днів поспіль у лисячих норах за кілька метів від смерті. "Дублін", боєць 59-ї бригади знає бійців, які вже більше двох місяців на нульових позиціях. У двох були інсульти.

"Не ловлять наживку"

Раптове вторгнення України до Росії викликає змішані почуття. "Дублін" каже, що перші успіхи підняли моральний дух. Але це не тривало довго. Сподівання, що Росія може відповісти переміщенням військ з Покровська, було витіснене усвідомленням того, що це не так. Українські спецслужби підтверджують, що Росія перекинула війська з інших ділянок східної лінії фронту, але посилилася навколо Покровська. Тим часом Україна передислокувала підрозділи спецназу до Курська, а Покровський фронт латає неперевіреними формуваннями.

"Росіяни все зрозуміли і не ловлять наживку", - скаржиться "Дублін".

Скільки ще протримаються, захисники Покровська не говорять. Росіянам можуть знадобитися тижні чи місяці, щоб захопити такі віддалені міста, як Мирноград, Селідове та Українськ, які зараз переслідують безпілотники, артилерія та бомбардувальники. Просування сповільнилося з 19 серпня, каже Олександр, командир підрозділу БПЛА 110-ї бригади, який спостерігає за полем бою з екранів. Але росіяни мають звичку накидатися на слабкі місця з нищівним ефектом, попереджає він. Падіння Покровська, як Маріуполя, Бахмута і Авдіївки, здається лише питанням часу.

Що буде потім – питання відкрите. Контролю над Покровськом і короткого просування до адміністративних кордонів Донецької області може вистачити Володимиру Путіну, щоб заявити про політичну перемогу та почати серйозні переговори. Можливо, ні. Багато залежатиме від того, чи зможе Україна втримати частину Росії, яку вона зараз займає, як розмінну монету в цих майбутніх переговорах.

Ніна Уварова каже, що не вірить жодній "брехні" про переговори, які вона читає в газетах, які її сини надсилають їй щотижня. І вона точно не має часу на чоловіка, чиє ім’я вона хотіла б не називати.

"Огидно його слухати. Огидно його бачити. Огидно про нього читати", - сказала українка, зітхнула, підійнялася у вагон і помахала Покровську на прощання.

Війна в Україні - новини

Видання The Telegraph прогнозує, що Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ у 2025 році. Незважаючи на просування РФ на Донбасі, ще є шанси змінити ситуацію.

Водночас, за даними аналітиків Deep State, російські війська за останню добу захопили одразу три населені пункти в Донецькій області - Комишівку, Заповітне і Новожеланне.

При цьому в Курській області ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання. За останні дні вони підірвали три мости через Сейм, ізолювавши близько 300 миль території та відрізали російські підрозділи, які перебувають там, від основних сил.

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