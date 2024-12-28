Наразі причина знеструмлення міста невідома, як і терміни повернення електропостачання.

Станом на ранок суботи, 28 грудня, весь Покровськ Донецької області аварійно знеструмлений.

Як повідомляє Покровська міська військова адміністрація, нараз енергетики з’ясовують причину зникнення електрики в місті. Інших деталей не називають.

Час відновлення електропостачання невідомий.

Відео дня

Ситуація у Покровску зараз - що відомо

Аналітики американського Інституту вивчення війни констатують, що російські війська поступово просуваються біля Покровська, однак наразі невідомо, чи мають вони намір захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей у рамках політичної та інформаційної мети Кремля із захоплення всієї Донецької області.

Як зазначають аналітики, російський диктатор Володимир Путін, можливо, поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів. Геолокаційні дані свідчать: окупанти перебувають у межах 10 кілометрів від адмінкордону, і "Путін, можливо, чинить тиск на російське військове командування, щоб воно просувалося до кордону, а не оточувало Покровськ", кажуть аналітики.

Нова українська механізована бригада та її танки Leopard 2 можуть посилити оборону Покровська - безпосередньо перед можливим наступом Росії, пише Forbes.

Вас також можуть зацікавити новини: