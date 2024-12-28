155-та механізована бригада почала розгортатися в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2000 нових солдатів.

Нова українська механізована бригада та її танки Leopard 2 можуть посилити оборону Покровська - безпосередньо перед можливим наступом Росії, пише Forbes.

"Затишшя перед бурею"

Різдво у Покровську пройшло в тривожній тиші. Це місто, важливий транспортний вузол Донецької області на сході України, до лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, мало населення близько 60 000 осіб. Зараз у місті залишилося дуже мало цивільних — переважно тут перебувають військові української армії.

"У місті панує неприємна тиша... затишшя перед бурею", — поділився боєць-доброволець Денис Христов.

Відео дня

Ця буря має назву: 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії. Це один із ключових елементів потужних російських сухопутних сил, які включають десятки бригад і полків у складі двох польових армій, загальною чисельністю до 70 000 військових. Ці сили просуваються у напрямку до Покровська, прагнучи захопити місто на початку четвертого року війни.

Україна розгортає нову бригаду у Покровську

Український гарнізон у Покровську та його околицях значно менший за чисельністю: приблизно до 10 бригад, кожна з яких нараховує не більше 2000 солдатів. Проте українці отримують важливу підтримку. Одна з новітніх бригад ЗСУ — 155-та механізована бригада — розгортається поблизу міста. У її складі — німецькі танки Leopard 2 та французькі гаубиці Caesar, які бригада отримала після навчань у Франції та Польщі.

Російські сили продовжують просуватися до Покровська. Найближчі підрозділи знаходяться лише за 6,4 км від міста. Уздовж 1287-кілометрової лінії фронту російські війська здійснюють наступальні дії як на заході Росії, так і на півночі, сході та півдні України. У Курській області російські атаки мають окрему мету, проте їх результати можуть вплинути на майбутню битву за Покровськ.

За даними Українського центру оборонних стратегій, російські підрозділи на південь від Покровська просуваються з метою створення оборонної лінії. Вона може утримувати українські сили від зміцнення оборони Покровська чи прориву блокади міста.

Українські війська, ймовірно, спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад і батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап — короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як розпочнуться основні бої за транспортний вузол.

До цього моменту 155-та механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2000 нових солдатів. Питання, чи вистачить цих сил для утримання міста, є одним із ключових у цій фазі війни, яка вже забрала життя та скалічила понад мільйон людей, більшість із яких — росіяни.

Просування росіян біля Покровська: останні новини

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни констатують, що російські війська поступово просуваються біля Покровська, однак наразі невідомо, чи мають вони намір захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей у рамках політичної та інформаційної мети Кремля із захоплення всієї Донецької області.

Як зазначають аналітики, російський диктатор Володимир Путін, можливо, поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів. Геолокаційні дані свідчать: окупанти перебувають у межах 10 кілометрів від адмінкордону, і "Путін, можливо, чинить тиск на російське військове командування, щоб воно просувалося до кордону, а не оточувало Покровськ", кажуть аналітики.

Вас також можуть зацікавити новини: