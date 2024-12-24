Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь просування до адмінкордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

Російські війська поступово просуваються біля Покровська, однак наразі невідомо, чи мають вони намір захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей у рамках політичної та інформаційної мети Кремля із захоплення всієї Донецької області. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, російський диктатор Володимир Путін, можливо, поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів.

"Путін дедалі частіше характеризує російські наступи в квадратних кілометрах замість того, щоб підкреслювати захоплення конкретних населених пунктів, як він робив раніше. Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь досягнення подальших успіхів через відкриті поля і невеликі населені пункти, у міру того, як російські війська наближаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", - стверджують аналітики.

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Як зазначається у звіті, геолокаційні дані свідчать, що російські війська перебувають у межах 10 кілометрів від адмінкордону, і "Путін, можливо, чинить тиск на російське військове командування, щоб воно просувалося до кордону, а не оточувало Покровськ".

Аналітики підкреслюють: захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні, і Путін, імовірно, використовує російське просування до кордону, щоб зробити гучні заяви про російські успіхи в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії. При цьому наступальна операція проти добре захищених міст може сповільнити темпи російського просування і нівелювати зусилля Кремля з позиціонування своєї військової перемоги на світовій арені.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв УНІАН, для ворога залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу і Курахового. Так вважає полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, після того, як противник закінчить із Кураховим і Покровськом, він може думати про Куп'янськ.

Військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов заявив, що Саме Покровськ може найближчим часом стати найгарячішою точкою всього фронту.

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