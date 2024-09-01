Росіяни рівнятимуть Покровськ та його матеріально-технічне забезпечення з землею.

Місто Покровськ Донецької області розташовано на перехресті найважливіших залізничних шляхів постачання України. Воно утворює кістяк лінії постачання української оборони від Вугледара до півночі регіону.

Про це розповів DW полковник Маркус Рейснер, офіцер австрійської армії, військовий історик, керівник науково-дослідного відділу Військової академії Терезієн у Відні. За його словами, швидке просування окупантів у цьому районі стало можливим після взяття Авдіївки.

Авдіївка була фортецею, а з лютого цю функцію взяв на себе Покровськ. Однак зараз росіяни після прориву двох ліній оборони наближаються до цієї останньої, хоча й найбільш захищеної лінії.

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Складна військова ситуація навколо міста частково пояснюється тим, що загарбникам не потрібно брати під контроль саме місто, щоб пошкодити хаб. Достатньо підійти до його околиць, щоб взяти під контроль артилерії шляхи постачання.

Густав Грессель, берлінський військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), не має сумнівів, що росіяни рівнятимуть Покровськ та його матеріально-технічне забезпечення з землею. Найгіршим можливим сценарієм була б повна окупація Росією Донецької області.

Однак Михайло Самусь, директор із міжнародних справ Центру досліджень армії, заспокоює, що ЗСУ все одно можуть заблокувати їхні наземні коридори, навіть якщо окупанти вийдуть на лінію Покровська.

Курська операція - вплив на бої під Покровськом

Як вказується, Київ задіяв у Курській операції чимало військових, які могли б посилити оборону складних ділянок фронту в Україні.

"На жаль, прямого і великого впливу фактично на операції росіян на Донбасі Курська операція не має", – додав Рейснер.

Кремль перекинув у Курську область лише частину досвідчених військ, які раніше були дислоковані на Донбасі. Однак Грессель переконаний, що наступ на Курську ще не вичерпав свій потенціал.

"Так, Курськ — це азартна гра. Це операція, яка пов’язана зі значними військовими ризиками. Але проблема полягає в тому, що якщо ви подивитеся на всі інші варіанти, вони також містять значний політичний ризик", - вказує він, маючи на увазі вибори у США, дебати про скорочення допомоги від Німеччини та своєчасні поставки зброї.

Самусь більш спокійно аналізує Курську операцію, зазначаючи, що у цьому районі необхідно сформувати південний фланг, щоб уповільнити просування російських військ. Чим далі просуватиметься наступ ЗСУ, тим більше Кремль буде змушений виводити ресурсів з України та переміщувати їх до Курська.

"Вони кидають на Покровськ усі наявні сили для досягнення певного пропагандистського ефекту. Вони хочуть взяти Покровськ і зобразити це як перемогу року, а потім перегрупуватися і спробувати перекинути резерви в Курську область", - пояснив він.

Війна в Україні - останні новини

В ISW сьогодні повідомили, що військове командування РФ, ймовірно, передислокувало до Курської області деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

Газета Financial Times писала, що стратегічно важлива оборона Покровська послаблена вимогами вторгнення в Курську область РФ.

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