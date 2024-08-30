'Покровськ впаде швидше, ніж Бахмут': Зеленського критикують за наступ в Курську область, - FT

Стратегічно важлива оборона Покровська послаблена вимогами вторгнення в Курську область РФ, кажуть критики.

Президент України Володимир Зеленський потрапив під шквал критики з боку солдатів, законодавців і військових аналітиків через швидке просування російської армії на сході України після того, як Київ почав сміливе вторгнення в Курську область Росії.

Як пише Financial Times, багато українців святкували вторгнення їхньої армії в Курську область, сподіваючись, що ця авантюра змусить Москву перенаправити ресурси на новий фронт і змінити темп війни на користь України.

"Солдати не винні"

Проте прорив на лінії фронту в стратегічно важливому Донецькому регіоні цього тижня викликав негативну реакцію проти керівництва в Києві, а критики стверджують, що позиції України були ослаблені передислокацією тисяч загартованих у боях українських військ до Курської операції.

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Російські війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ, зайнявши кілька прилеглих міст цього тижня та змусивши неукомплектовані українські підрозділи відступити з підготовлених оборонних позицій.

Згідно з даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, Покровськ є одним із двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області, і його втрата загрожувала б матеріально-технічному забезпеченню українських військових у всьому регіоні.

Супутникові зображення, проаналізовані дослідниками з відкритих джерел із фінської Black Bird Group, показують, що російські війська знаходяться лише за 8 км від Покровська. У відповідь місцева влада наказала евакуювати жителів цього району.

Військовий аналітик київської групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав ситуацію на східній околиці Покровська "повним оборонним провалом".

"Прості солдати, які тримають позиції, не винні. Проблема в тих, хто приймає рішення за цих солдат", - зазначив він, вказавши на керівництво України.

Декілька військових у цьому районі висловили стурбованість обороною навколо Покровська.

Женя, український солдат 93-ї механізованої бригади, який торік брав участь у виснажливій 10-місячній битві під Бахмутом, описав стрімке погіршення ситуації в Покровську. Він розкритикував структуру військового командування, посилаючись на системні збої та неадекватне реагування на зміну умов на полі бою.

"Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого подібного. Все так швидко розвалюється. Покровськ впаде набагато швидше, ніж Бахмут", - сказав він.

"Повний хаос"

Українські війська цього тижня вийшли з Новогродівки, що за 8 км на південний схід від Покровська. Центр оборонних стратегій (CDS), київський аналітичний центр безпеки, заявив, що виведення свідчить про брак оборонних ресурсів, незважаючи на важливість Покровська як логістичного центру.

Народний депутат, член комітету з питань оборони Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook світлини з відвідування минулого тижня передової під Новогродівкою. Вона стверджувала, що росіянам відкрився шлях до Покровська.

"Окопи перед Новогродівкою були порожні. Української армії в колись 20-тисячному місті практично не було", – написала вона в різкому пості.

Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив у четвер, що він відвідав район Покровська і працює над "зміцненням оборони наших військ на найважчих ділянках фронту, забезпеченням бригад достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів".

Під час прес-конференції в Києві у вівторок Зеленський назвав ситуацію на лінії фронту біля Покровська "надзвичайно складною", але заявив, що просування Росії в цьому районі сповільнилося після наступу України на Курську область.

Насправді, за даними кількох військових аналітиків, включаючи Deep State, українську групу, тісно пов’язану з міністерством оборони України, яка стежить за пересуваннями на лінії фронту, російські війська просувалися на Донбасі швидше, ніж за попередні місяці, починаючи з 6 серпня.

"Тут повний хаос", – сказав Роман Погорілий з Deep State, вказуючи на падіння ключових населених пунктів, таких як Новогродівка.

За останні три тижні війська Москви швидко захопили більше двох десятків міст і сіл із мінімальним опором, у тому числі довго утримувану фортецю Нью-Йорк.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, пояснив успіхи Росії браком досвідченої української піхоти та відволіканням ресурсів на наступ на Курськ.

"Україна виділила резерви на Курськ, залишивши менше варіантів закрити прогалини в інших місцях. Деякі з більш досвідчених бригад були замінені на нові, менш досвідчені підрозділи", - сказав Лі.

"Місто скоро перестане існувати"

Солдати, які були мобілізовані цього літа відповідно до нових законів про мобілізацію, які мали на меті поповнити лави ЗСУ, були відправлені в бій без підготовки чи досвіду.

"Вони замерзають... Вони не знають, що робити в реальному бою. Багато хто "розвертається і біжить при першому ж вибуху", – сказав лейтенант, чиї війська знаходяться на передовій під Покровськом.

Солдати артилерійських підрозділів під Покровськом також відзначили дефіцит снарядів і серйозну невідповідність у вогневій потужності порівняно з російськими військами.

"Наші снаряди закінчуються. Нам просто не вистачає", — сказав командир артилерії, зазначивши, що багато ресурсів було перенаправлено на північ, до Курська. Приблизно за останній місяць його підрозділ мав один снаряд на кожні шість-вісім випущених росіянами.

Тим часом російські війська зберігають значну тактичну перевагу, підкріплену кращими можливостями авіації та безпілотників, а також артилерії, повідомляє аналітичний центр CDS.

Український журналіст і військовий Станіслав Асєєв, який нині перебуває на східному фронті, попередив про можливе "знищення всього південного угруповання військ у регіоні, а не лише Покровська". Він назвав "комплекс внутрішніх причин: від садіння квітів замість укріплень до нерозуміння з боку вищого командування проблем, очевидних для кожного солдата в окопах".

"Що можна зробити для Покровська?. На жаль, єдиний вихід – це евакуювати якомога більше людей. Я думаю, що місто скоро перестане існувати", - сказав Асєєв.

У Frontelligence заявили, що українське керівництво ще може зміцнити лінію фронту, розгорнувши нові бригади або передислокувавши сили з інших районів. Але якщо Покровськ впаде, це може відкрити шлях російським військам до Дніпра, четвертого за величиною міста України.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, на напрямку Покровська і Торецька РФ зібрала угруповання з 201 тисячі осіб.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв із позивним "Шейх" розповів про важку ситуацію на східному фронті в районі Покровська та Торецька. За його словами, ситуація змінюється тричі на день. У ворога не помічено жодних послаблень позицій чи зменшення кількості техніки та особового складу. В останні два місяці противник постійно штурмує, не роблячи паузи на перегрупування чи ротації.

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