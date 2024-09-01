Поки що це не матиме миттєвого впливу на бойову обстановку на Покровському чи Торецькому напрямках, однак можна очікувати подальших подібних рухів.

Військове командування РФ, ймовірно, передислокувало до Курської області деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на російські джерела, 14 і 17 серпня з Покровського напрямку на Курщину передислокували принаймні роту 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ (2-а загальновійськова армія (ЦВО), ЦВО). Деякі російські та українські джерела також заявили про переміщення невизначених підрозділів 15-ї ОМСБр.

ISW раніше бачив інформацію, що підрозділи цієї бригади діють на схід від Покровська в середині серпня і до сьогодні. зокрема, OSINT-організація Evocation.info 19 серпня стверджувала, що окупанти також передислокували частини 1-ї "Слов’янської" мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР" (АК) з Донецького напрямку в Курську область.

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Аналітики поки не знайшов підтверджень, що ці солдати раніше брали участь у боях на передовій на Торецькому та Покровському напрямках, які вважаються пріоритетними для Москви. Найімовірніше, вони частина резерву, яку мали використати для посилення угруповання на цих напрямках і відвернути загрозу передчасного завершення операції.

В ISW додали, що рішення передислокувати ці підрозділи свідчить про те, що військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції на Донеччині від потреби в живій силі. Раніше ворог ухилявся від можливості передислокацій військ на цій ділянці фронту, перекидаючи на Курщину солдат з Харківської області, заходу Запоріжжя та лінії Куп’янськ — Сватове —Кремінна.

В Інституті зазначили, що поки що це не матиме миттєвого впливу на бойову обстановку на Покровському чи Торецькому напрямках, однак можна очікувати подальших подібних рухів.

Війна в Україні - Курська операція

Як пише Financial Times, стратегічно важлива оборона Покровська послаблена вимогами вторгнення в Курську область РФ.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов припускає, що до середини чи до кінця вересня, наступальний потенціал росіян під Покровськом можливо вичерпається.

Як пише The Wall Street Journal, план українського головнокомандувача Олександра Сирського щодо наступу на Курську область РФ здивував росіян - і його власні війська теж.

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