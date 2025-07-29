Російські війська прорвалися до Покровська, але зазнали значних втрат. Україна стримує наступ за допомогою дронів і досвідчених підрозділів.

Протягом місяців українські війська стримували наступ Росії на стратегічно важливий Покровськ, знищуючи тисячі російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе. Але останніми тижнями ситуація змінилася: російські сили прорвали оборону і вперше увійшли в місто, пише Reuters.

"Вони не припиняли спроб просування, але ми добре відбивали їх", – повідомив український солдат із позивним "Вогак".

Попри знищення ворожих груп, Росія, адаптуючись, використовує нову технологію — дрони з оптоволоконним кабелем, які не піддаються впливу електронної боротьби. Вони дозволяють атакувати українські позиції на глибину до 25 км, за словами аналітиків Майкла Кофмана та Романа Погорілого з DeepState.

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Втрати серед російських військових величезні. Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов розповів:

"Кожен полонений каже, що дронів він найбільше боїться... це те, що вони бачать у кошмарах".

За його словами, погано навчених російських солдатів — зокрема засуджених — кидали в бій із мінімальною підготовкою.

"Він ледве міг ходити", — розповідає родич пораненого бійця, якого знову відправили на фронт.

Інші приклади підтверджують відсутність адекватного забезпечення — один солдат просив у рідних 50 000 рублів на рацію.

Попри втрати, Росія продовжує просування. У червні вона захопила понад 556 км² української території, з яких понад чверть — саме на Покровському напрямку, повідомляє DeepState. За оцінками британської розвідки, загальні втрати РФ у війні сягнули понад мільйон убитих і поранених.

"Росія знаходить нових жертв, яких кидає в піч", – сказав Філімонов.

Україна покладається на дрони, мінні поля та підготовлені підрозділи. Але адаптація російської армії та складність утримання логістики під вогнем БПЛА ускладнюють оборону.

Президент Зеленський назвав незначним факт заходу ворога до Покровська. він сказав:

"Всі були знищені".

Однак аналітики попереджають, що навіть незначне просування Росії в Покровську може відкрити їй шлях до глибшого наступу в регіоні. Агентство зазначає, що Росія фактично "на порозі" Покровська.

Ситуація на фронті: головні новини

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Покровську загострюється. Ветеран Євген Дикий вважає, що відхід Сил оборони з Покровська наразі сумнівний, але можливий.

Напередодні аналітики з Інституту вивчення війни повідомили про просування росіян біля кількох населених пунктів на Донеччині. Зазначається, що у ворога є просування в Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру.

Крім того, аналітики ISW зазначають, що Росія почала використовувати більшу кількість бронетехніки на фронті. На думку експертів, Москва може тестувати нову тактику, перевіряючи вразливість української системи оборони.

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