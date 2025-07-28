Можливо, росіяни тестують нову тактику і перевіряють вразливість української системи оборони.

Російські війська після тривалої перерви почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках на фронті, і на це може бути кілька причин, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, росіяни з зими 2024-2025 років знизили використання бронетехніки. Вони не проводили механізованих наступів чисельністю в роту або більше з квітня 2025 року і здебільшого використовували мотоцикли та баггі для атак протягом літа 2025 року.

Водночас, вказується у звіті, останнім часом російські війська незначно збільшили використання бронетехніки проти українських позицій і від початку липня провели серію невеликих механізованих наступів у Донецькій та Запорізькій областях.

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При цьому в ISW зазначають, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні півроку, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.

Аналітики зазначають, що у такої зміни тактики росіян може бути кілька причин.

Так, російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки для перевірки вразливості української системи оборони з використанням безпілотників на різних ділянках фронту.

Крім того, справа може бути в нездатності відремонтувати пошкоджену бронетехніку на передовій або поповнити запаси бронетехніки для російських підрозділів на передовій.

"Російські війська, можливо, також нещодавно підвищили допустимий ризик використання і втрати бронетехніки, можливо, в рамках тестування нової тактики або концепції операцій", - зазначають в ISW.

Ситуація на фронті - новини

Раніше стало відомо, що ворог посилив атаки на Донеччині і за останню добу просунувся біля кількох населених пунктів.

Зокрема, за даними ISW, росіяни просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленої механізованої атаки чисельністю до роти. Аналітики попереджають, що російські війська перебувають за кілька кілометрів від Сіверська, і можуть почати проводити більш узгоджені атаки на місто в найближчому майбутньому.

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