Аналітики ISW розкрили загрози для Сіверська Донецької області.

Росіяни посилили атаки в Донецькій області і за останню добу просунулися біля кількох населених пунктів, пишуть аналітики DeepState.

Зазначається, що у ворога є просування в Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська, Торецька та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

Відео дня

Зокрема, аналітики, посилаючись на геолокаційні дані, вказують, що росіяни просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленої механізованої атаки чисельністю до роти.

Українська бригада, яка відбивала атаку, повідомила, що російські війська використовували шість танків, три бронетранспортери, шість бойових броньованих машин (ББМ) МТ-ЛБ, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 12 цивільних автомобілів, два баггі і 41 мотоцикл.

"Українська група військ "Хортиця" повідомила 26 липня, що українські війська відбили російську моторизовану атаку на північний схід від Сіверська, і геолокаційні кадри від 27 липня, ймовірно, показують одну хвилю цієї атаки", - зазначають аналітики.

Як зазначають в ISW, російські війська знову активізували наступальні операції на Сіверському напрямку на початку літа 2025 року, а російські військові блогери почали стверджувати наприкінці червня 2025 року, що російські ДРГ діють на східних околицях Сіверська.

Ці просування свідчать про те, що російські війська перебувають за кілька кілометрів від Сіверська, і можуть почати проводити більш узгоджені атаки на місто в найближчому майбутньому, підкреслюють аналітики.

Ситуація на фронті - новини

Раніше експерт Дмитро Жмайло заявив, що Покровськ - це найбільша загроза зараз, окупантів на Покровському напрямку воює вже понад 100 тисяч.

Тим часом 27 липня українські військові офіційно підтвердили звільнення прикордонного села Кіндратівка на Сумщині.

Вас також можуть зацікавити новини: