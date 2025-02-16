'Отримали прочухана': в 'Хортиці' підтвердили, що ЗСУ вибили окупантів з Піщаного

Йдеться про Піщане на Донеччині, де тривали активні бойові дії.

Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

"Зараз росіяни отримали певного прочухана під Покровськом", - наголосив він. За його словами, тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

Він наголосив, що росіяни були вибиті з села Піщане (Донецька область). При цьому додав, що там давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація.

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"Зараз росіяни отримали там серйозного удару, ураження і це відбулося завдяки, в тому числі, налагодженню ефективної співпраці різних українських підрозділі", - підкреслив Трегубов. При цьому додав, що цю стратегію непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту. Він зазначив, що йдеться не тільки про взаємодію "дронщиків", але й про ефективні штурмові дії "Скали".

Трегубов повідомив, що на сьогодні ворог атакує на Покровському напрямку, де було понад 70 боєзіткнень за минулу добу і це "дуже великий відсоток" від загальної кількості боєзіткнень на фронті.

"Активним залишається Новопавлівський та Куп’янський напрямки. Наша зона відповідальності стала більш інтенсивною в порівнянні з попередніми днями", - наголосив речник ОСУВ "Хортиця". За його словами, ворог зосередив зусилля на Покровську, намагаючись захопити місто, а також нарощують сили на Краматорському, Торецькому і Куп’янському напрямках.

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав про успіх на одній з важливих ділянок фронту. Він не став розкривати, де саме було досягнуто успіху, але подякував військовим із 425-го окремого штурмового полку "Скала", які ведуть бої з ворогом під Покровськом. Пізніше стало відомо, що йдеться про Піщане.

Раніше видання The New York Times повідомило, що українські військові підірвали один зі стовбурів стратегічно важливої вугільної шахти під Покровськом, аби росіяни не змогли використати його для таємного перекидання військ в тил українським оборонцям. Журналістам шахтарі розповіли, що через постійні російські обстріли, які коштували життя деяким працівникам шахтоуправління, вхід до стовбура шахти №3 став надто небезпечним. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.

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