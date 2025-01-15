Вже точно підірвано найближчий до росіян вихід з шахти, ще два заміновано, можливо їх теж підірвали.

Українські військові підірвали один зі стовбурів стратегічно важливої вугільної шахти під Покровськом, аби росіяни не змогли використати його для таємного перекидання військ в тил українським оборонцям. Про це пише The New York Times.

Як розповіли журналістам шахтарі, через постійні російські обстріли, які коштували життя деяким працівникам шахтоуправління, вхід до стовбура шахти №3 став надто небезпечним. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.

Тож на початку грудня шахтарів почали спускати у шахту через інший стовбур, через що спуск тривав значно довше – близько двох годин. Щоб повернутися назад, шахтарі їхали конвеєрними стрічками, які транспортували щойно видобуте вугілля.

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Через обстріли іноді виходили з ладу системи електропостачання та вентиляції, що змушувало шахтарів евакуюватися. Однак утримання шахти в роботі якомога довше було критично важливим для української економіки, оскільки саме ця шахта забезпечувала українських металургів вугіллям потрібної марки.

Однак до середини грудня російські війська підійшли на відстань до півтора кілометра від входу №3. Якби окупантам вдалося захопити його, вони могли б використати ці тунелі, щоб обійти українські позиції. Аби цього не сталося, шахтарі спільно з військовими заклали вибухівку під стовбуром і підірвали її приблизно 20 грудня.

За словами неназваного представника компанії, яка володіє шахтою, вибухівку також було закладено в двох інших шахтах підприємства, які сьогодні залишаються під контролем України. Однак невідомо, чи вони вже були підірвані.

Битва за Покровськ: останні новини

Як писав УНІАН, окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Так стратегію росіян оцінює американський Інститут вивчення війни.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що наразі російським окупантам не вистачає сил для проведення масштабного оточення Покровська широким фронтом з флангів. Втім він визнає, що ситуація дуже серйозна.

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