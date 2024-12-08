Важливо, щоб QR-код був чітким, а особи, які перевіряють документи, могли його відсканувати та отримати доступ до даних у реєстрі.

Термін дії висновку Військово-лікарської комісії (ВЛК) становить лише рік. Про це в ефірі Українського Радіо розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

За словами юристки, це треба пам’ятати на випадок, якщо представники ТЦК та СП мають сумніви щодо придатності потенціального призовника. Також бажано мати резервні копії документів на випадок технічних збоїв.

За її словами, якщо є питання щодо того, придатна чи непридатна до військової служби людина, перш за все, потрібно з'ясувати дату останнього висновку ВЛК. Зокрема, наразі висновок ВЛК чинний протягом одного року, а якщо він зроблений понад півтора року тому, його актуальність вже втрачена, і немає сенсу наполягати на внесенні цієї інформації до реєстру.

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"Важливо розуміти, а коли був попередній висновок. На сьогодні, оскільки в нас діє воєнний стан, то строк чинності висновку ВЛК складає один рік. Якщо людина проходила ВЛК понад півтора року тому, насправді я не бачу сенсу прагнути, щоб цю інформацію внесли в реєстр, бо вона все одно не актуальна. Тому немає сенсу цього вимагати", - пояснила адвокатка.

Проте, якщо висновок був отриманий пів року тому і вказувалось, що особа придатна лише для служби в тилових підрозділах (колишній статус "обмежено придатний"), але в реєстрі зазначено "придатний" або залишено порожнє поле (прочерк), варто звернутися для виправлення цієї інформації. В іншому випадку людину можуть мобілізувати як повністю придатну.

Юристка наполягає, що при цьому не обов'язково приходити особисто до військкомату - документи можна надсилати поштою. За її даними, інколи ТЦК та СП вимагають особистої присутності людини, однак суди визнають такі вимоги незаконними.

Також Тарасенко пояснила, генерація військово-облікових документів через "Резерв+" є дуже простим процесом.

"Якщо вся інформація є в реєстрі, військово-обліковий документ згенерується сам. Це буде документ на одну сторінку з QR-кодом, з заповненою інформацією. І це буде роздруківкою електронного військово-облікового документа. І точно такий документ матиме документ, якщо військовозобов'язаний згенерує його через "Дію", - каже вона.

Адвокатка додала, що цей документ можна використовувати у будь-який зручний спосіб: демонструвати безпосередньо на екрані телефону (у додатку), зберігати як скриншот або друкувати на папері. Вона радить мати резервні варіанти: зробити скриншот або роздрукувати копію на випадок технічних збоїв. Важливо, щоб QR-код був чітким, а особи, які перевіряють документи, могли його відсканувати й отримати доступ до даних у реєстрі.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами очільниці Українського центру захисту прав людини Людмили Денісової, люди з певними психічними розладами можуть служити. Так, згідно зі змінами до порядку проходження ВЛК, взяття на облік чоловіків віком 18-25 років здійснюватиметься без проведення медичного огляду. Стан їхнього здоров’я та придатність до військової служби оцінюватимуться на основі даних електронної системи охорони здоров’я.

Оцінка стану здоров'я та придатності до військової служби проводиться на підставі поданих документів та даних, які занесені в електронній системі охорони здоров'я. Найбільше змін зазнали положення щодо психічних розладів: раніше людей із тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами визнавали непридатними до військової служби. Тепер, за новими правилами, лише ті, хто має тяжкі стійкі психічні розлади, залишаються непридатними.

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