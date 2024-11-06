Наразі в Національній поліції України працюють близько 70-75 тисяч чоловіків, які можуть підпадати під мобілізацію.

Про це в етері телемарафону розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. За його словами, вже понад 15 тисяч штатних поліцейських виконують різні бойові завдання. Він також нагадав про створення штатних підрозділів, які беруть участь в обороні країни:

"Ми створили спецпідрозділи для підтримки Державної прикордонної служби та Сил оборони. Також зараз ми виконуємо завдання на одному з найтяжчих напрямків фронту - це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку".

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Фацевич додав, що в кожному регіональному управлінні поліції створено стрілецькі батальйони, деякі з них уже завершили навчання та злагодження артилеристів, операторів БПЛА та піхотинців.

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