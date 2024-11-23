Німецький аналітик зазначив, що це була пропагандистська і політична, а не військова акція.

Міжконтинентальна балістична ракета РФ, яка вдарила по Дніпру, не спричинила вибухів і руйнувань на землі. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Він вивчив різні відео атаки на завод "Південмаш" у Дніпрі і зробив висновок, що для удару по місту росіяни використовували модифікацію ракети РС-26 "Рубєж".

При цьому він зазначив, що за даними українських військових, Росія вперше в історії застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. А Путін заявив, що це була нова експериментальна ракета середньої дальності "Орєшнік".

Відео дня

Аналітик зазначив, що безліч камер спостереження зафіксували так звані суббоєприпаси, тобто РС-26 під час повернення в нижні шари атмосфери. "Ці жахливі кадри показують, як із неба через хмари падають шість ракет", - написав Репке.

Він зазначив, що особливість у тому, що це була тестова версія ракет РС-26, у якій не було вибухівки, тобто бойової частини. "Була підміна з такою самою масою і розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Це доводить, що це була пропагандистська і політична, а не військова акція. Усередині не було ні ядерного заряду, ні вибухівки. Тому збиток незначний. Ми не бачимо вибухів, тільки кінетичну енергію від падіння з висоти", - пояснив Репке.

Удар по Дніпру балістикою

21 листопада РФ запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу. Росія запустила цю МБР із полігону Капустин Яр Астраханської області.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що в День Гідності та Свободи Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: