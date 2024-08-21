У загарбників є принципова позиція не знімати війська з Покровського напрямку, який є для них стратегічним.

Операція Збройних сил України в Курській області Росії однозначно вплинула на весь театр бойових дій, але пріоритетом російських окупантів залишається Донбас. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи вплинула операція ЗСУ в Курській області на фронт безпосередньо в Україні, депутат зазначив: "Операція в Курську однозначно вплинула на весь театр бойових дій".

За його словами, Курська операція мала декілька завдань, які вона "щось виконала, щось не виконала". "Але одне з них… - це змусити ворога перекидати свої війська. І що ми бачимо? Те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200-ту бригаду з Краматорського напрямку, ми знаємо про 80-ту з Придніпровського напрямку", - сказав Костенко.

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Водночас, за його словами, у загарбників є принципова позиція не знімати війська з Покровського напрямку, який є для них стратегічним.

"І ми зараз бачимо, що вони, навіть розуміючи, що у них немає резервів, щоб відбити Курськ, і ми продовжуємо просуватися, вони усе одно роблять ставку на території Донецька", - зазначив парламентар.

Утім, додав він, якщо ворогові буде завдано таких втрат, що вони не зможуть просуватися далі, то йому доведеться підтягувати резерви.

"Або, якщо ми тут розвинемо такі дії, коли вони вже будуть бачити, що вони не зможуть впоратися строковиками або тими ресурсами… На даний момент ми бачимо, що у них пріоритет - це все-таки Донбас... Вони готові жертвувати або змиритися з тим, що відбувається на Курському напрямку", - сказав Костенко.

Водночас, зауважив він, "те, що ми бачимо, - це ще не весь задум, який має наш Генеральний штаб".

Наступ ЗСУ у Курській області - новини

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зауважив, що угруповання ЗСУ, яке використовується в Курській області, нічого б не змінило на Донбасі - тільки розтягнуло б процес наступу росіян, чисельністю змушуючи їх гальмувати за низкою напрямків. Але ні зупинити, ні, тим паче, піти в контрнаступ, не вдалося б.

Як повідомляють аналітики ISW, Росія передислокувала деякі свої підрозділи з-під Часового Яру Донецької області України в Курську область, щоб спробувати зупинити просування ЗСУ.

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