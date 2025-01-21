У бій він прихопив не тільки зброю, але й ковбасу.

Північнокорейські військові налаштовані на те, щоб покінчити життя самогубством, але не здаватися в полон. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook, посилаючись на розповідь українських військовослужбовців 95-ї ОДШБ ЗСУ, котрі взяли першого військовополоненого КНДР. Вони у відео розповіли деталі взяття в полон у Курській області (РФ) північнокорейського військового.

Українські військові розповідають, що був штурм і великий натиск північнокорейців, але дронарі допомагали нашим бійцям, розказуючи звідки наступає ворог. При цьому бійці розповіли, що противник після бою почав відступати.

"Далі їх погнали міномети і були скиди, в загальному з них ніхто не вийшов. Під кінець штурмів, коли все стало тихо, один із дронарів сказав по рації, що бачить якесь тіло, що рухається", - розповів боєць 95-ї ОДШБ ЗСУ.

Відео дня

За його словами, українські бійці пішли перевірити, і побачили, що зверху на голові пораненого "шарф-труба зелений", тому подумали, що наш. Український військовий зазначив:

"Спитали, чи потрібна йому допомога, він не відповідав. Підійшовши ближче, побачили вузькі очі. Побачили, що форма і броня не наша. На російську, українську і англійську мови не відкликається. Жестами показали, що йому треба робити. У нього на броні була граната, ніж і я йому показав, щоб він все це скинув".

При цьому розповів про курйоз, що коли обшукували полоненого, то побачили ковбасу і він показав, що це "ам-ам", тобто їсти і "ми її йому лишили".

Також розповіли, що військовий КНДР був поранений - в нього була перев’язана щелепа і рука, тобто було видно, що йому хтось вже надавав допомогу.

"Ми показали йому напрямок і щоб він йшов за нами. Тримали дистанцію, я йшов трошки спереді, а напарник ішов позаду, в нас було завдання доставити його на точку, де мала приїхати машина. Чекали і коли "коробочка" наближалася, то до цього він був дуже спокійний, але під’їхала "коробочка", він вже почав, можливо, боятися. Ми його майже силою вивели з траншеї і підводили до дороги. Коли вже "коробочка" під’їхала до нас, то там під дорогою йшли бетонні стовпи, і він, коли я змінював позицію, щоб контролювати його, то він зі всього розгону вдарився головою в стовп. Дуже сильно вдарився і, мабуть, виключився, бо майже не рухався", - розповів військовий ЗСУ.

При цьому українські військові не виключають, що північнокореєць хотів напасти, щоб вихопити зброю, але вважають, що більш вірогідним є те, що він хотів таким чином вчинити самогубство, щоб не бути в полоні. Зазначають, що військові з КНДР, мабуть, мають наказ не здаватися в полон і готові накласти на себе руки.

Українські військові розповіли, що екіпіровка в військового з КНДР була гірша, ніж в ЗСУ і російських військових - бронежилет був великий за розміром і під ним було кілька курточок.

Полонені з КНДР - деталі

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський повідомив, що в боях на Курщині загинуло 4 тис. солдатів з Північної Кореї. Він днями оприлюднив відео спілкування полоненого північнокорейського солдата зі слідчими СБУ.

Зазначив, що спілкування з військовими КНДР, взятими в полон на Курщині, продовжується. Зокрема, за словами президента, розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

Водночас, в оприлюдненому відео північнокорейський солдат, який працював у розвідувальному батальйоні, розповідає, що кілька військових з КНДР проходили навчання з використання російської важкої військової техніки.

За словами цього солдата, його родина не знає, де він перебуває. Він розповів, що потрапив до РФ на російському вантажному поромі, який перевозив понад 100 північнокорейських солдатів. Потім на російській території їх ще перевозили на поїзді.

Полонений розповів, що після закінчення навчання школи усі хлопці йдуть в армію. Він почав служити на строковій службі у 17 років.

Солдат з КНДР стверджує, що не знав, коли приїхав до РФ, проти кого воюватиме. Він сказав, що в його підрозділі було багато поранених після того, як на початку січня вони вступили у бій в Курській області.

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