Ризик з високими ставками: WSJ розкрив деталі місії захоплення у полон першого солдата КНДР

Українські спецпризначенці довго і ретельно готувалися для того, щоб отримати живий доказ участі сил КНДР у злочинній війні проти України.

Україна прагнула продемонструвати, що північнокорейські війська воюють проти неї з російськими солдатами. Щоб довести це, знадобилася місія з високими ставками. Внаслідок цієї операції українці здобули переконливий доказ - захопили в полон першого солдата КНДР.

The Wall Street Journal розкрив деталі української місії. Того дня українські спецпризначенці натрапили на пораненого північнокорейського солдата, який лежав у лісі на території Курської області Росії. Помітивши їх, молодий військовий почав погрожувати гранатою, тримаючи її в руці.

Командир української групи, капітан із позивним Грін, спробував заспокоїти його, звернувшись кількома фразами корейською, які вивчив для таких випадків.

Відео дня

"Брате, все гаразд", - промовив Грін, а потім додав російською: "Все нормально. Я допомагаю".

Смерть, а не полон

Українські військові прагнули взяти солдата в полон. До цього моменту жоден із тисяч північнокорейців, які воювали на боці Росії, не був захоплений живим. За словами українських військових, деякі з них обирали смерть замість здачі, інші були вбиті своїми товаришами, щоб уникнути полону.

Українські офіційні особи заявляють, що залучення Північної Кореї до війни свідчить про її глобалізацію. За оцінками Києва, Росія розмістила близько 12 тисяч північнокорейських військових, які діють у Курській області з грудня. Північнокорейські солдати, переважно задіяні в піхотних атаках без підтримки бронетехніки, демонструють високу мотивацію, незважаючи на значні втрати.

Документи, знайдені у загиблих північнокорейських солдатів, свідчать про їхню дисципліну та готовність до самопожертви. Однак вони також вказують на спроби російської сторони приховати присутність північнокорейців.

"Я хочу тут жити"

Команда Гріна ретельно підготувала операцію із захоплення полоненого. 9 січня, пробравшись через мінне поле, вони влаштували засідку, в результаті якої вдалося виявити та оточити пораненого солдата.

Спершу він чинив опір і тримав у руці гранату. Грін жестами показав, що хоче надати йому допомогу, а північнокореєць зрештою віддав зброю. "Ми ставилися до нього як до дитини. Ми не хотіли, щоб він завдав собі шкоди", - зазначив Грін.

Українці почали транспортувати полоненого через мінне поле, коли російська артилерія розпочала інтенсивний обстріл. "Росіяни використали всі ресурси, які мали на той момент, просто щоб позбутися і корейців, і нас", - розповів Грін.

Полонений, 20-річний стрілець, стверджував, що не знав, де перебуває, і що воює проти України. Під час допиту він запитав, чи українці хороші люди, і почувши ствердну відповідь, сказав: "Я хочу тут жити".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох північнокорейців і запропонував обміняти їх на українських військовополонених у Росії.

Захоплення північнокорейців дозволить отримати цінну інформацію про їхню підготовку, життя в Північній Кореї та роль у війні. "Вони служать живим доказом незаконної участі Північної Кореї у війні Росії", - заявив Лі Сонмін, директор корейського відділу Human Rights Foundation.

На церемонії в Києві Зеленський нагородив медалями спецпризначенців, які взяли участь у ризикованій операції.

Участь КНДР у війні з Україною: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, КНДР, ймовірно, поставила Росії ракетні комплекси KN-15. Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап припускає, що удар по Києві 18 січня був здійснений саме північнокорейською ракетою комплексу KN-15.

Військовополонені КНДР в Україні почуваються так, ніби "вийшли з машини часу", пишуть західні ЗМІ. У мережі з'явилися відеозаписи допитів, на яких полонені зізнаються, що не знають, у якій країні перебувають. Коли їх запитують, чи хочуть вони повернутися додому, один киває головою "так", а інший каже: "Я хочу жити в Україні".

Також, як зазначалося, велика кількість загиблих і поранених північнокорейських солдатів у війні проти України стане проблемою для лідера Кім Чен Ина. за даними розвідки Південної Кореї, з 12 000 північнокорейських військовослужбовців, розгорнутих з жовтня 2024 року у Курській області РФ, близько 300 були вбиті та 2700 поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: