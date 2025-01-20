Північнокорейський солдат стверджує, що не знав, проти кого воюватиме на стороні Росії.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео спілкування полоненого північнокорейського солдата зі слідчими СБУ.

Як повідомив глава держави, спілкування з військовими КНДР, взятими в полон на Курщині, продовжується. Зокрема, за словами президента, розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

"Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені", - наголосив Зеленський.

Водночас, в оприлюдненому відео північнокорейський солдат, який працював у розвідувальному батальйоні, розповідає, що кілька військових з КНДР проходили навчання з використання російської важкої військової техніки.

За словами цього солдата, його родина не знає, де він перебуває. Він розповів, що потрапив до РФ на російському вантажному поромі, який перевозив понад 100 північнокорейських солдатів. Потім на російській території їх ще перевозили на поїзді.

Полонений розповів, що після закінчення навчання школи усі хлопці йдуть в армію. Він почав служити на строковій службі у 17 років.

Солдат з КНДР стверджує, що не знав, коли приїхав до РФ, проти кого воюватиме. Він сказав, що в його підрозділі було багато поранених після того, як на початку січня вони вступили у бій в Курській області.

Солдати з КНДР на війні в Україні

9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в боях на Курщині загинуло 4 тис. солдатів з Північної Кореї.

За даними видання The Times, військовополонені КНДР в Україні почуваються так, ніби "вийшли з машини часу". Солдати Кім Чен Ина не знають, у якій країні вони перебувають, і здивовані гарячою водою та туалетами в будинку.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що зважаючи на високі втрати північнокорейських військ у Курській області, Пхеньян "неминуче" відправить на російсько-український фронт нову партію "гарматного м'яса".

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