На торецькому напрямку в український полон потрапили елітні російські розвідники. Про це повідомляє телеграм-канал 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
Зазначається, що п’ятьох російських окупантів полонили піхотинці 2-го батальйону "Азову". Причому росіяни виявилися не звичайними "мобіками" чи "зеками", а досвідченими розвідниками з орденами. Вони кілька днів чинили опір українським захисникам, аж доки командир росіян не був ліквідований. Тоді його підопічні обрали життя і здалися в полон.
Пізніше вже на камеру полонені розповіли, що перед здачею в полон вони викликали вогонь артилерії на себе, але та почала стріляти лише після того, як вони вже здалися бійцям "Азову".
На камеру росіяни також розповіли, що очікували на тортури в полоні, однак нічого подібного з ними не трапилося. Хіба що українські бійці їх облаяли.
"Так, злість є у хлопців, звісно. Ще такий випадок там стався, що якісь з російського боку хлопці взагалі нахабно розстріляли хлопців, які здавались. Взагалі злість у хлопців я розумів. Але вони навіть, не дивлячись на це, що в них так сталося, з нами взагалі нічого не зробили. Так, звичайно, кілька слів... Хто ми для них? Окупанти, ось. Правильно? Правильно! Я теж так вважаю", – розповів один із полонених.
Вже в полоні окупанти також зізналися у скоєнні воєнних злочинів, зокрема у стратах цивільних та українських полонених.
"Нам "Дев'ятий" дав команду розстрілювати всіх цивільних. Це була ще група "В". Існувала у нас. Вона може "обнулювати" нас вільно. Ми відмовилися від наказу – нас обнулили. Ну, ось в "уханівців" - союзники - у них наказ хренячити всіх підряд. Якщо ось цивільний чоловічої статі в цивільному - все, гасіть "укропа", – розповів інший полонений росіянин.
Війна в Україні: останні новини
Як писав УНІАН, у селищі Новий Комар на Донеччині, де ЗСУ нещодавно проводили зачистку, ситуація знову погіршилися. Вчора колона російських окупантів на 9 БМП і танку проїхали поля і висадили щонайменше 50 одиниць живої сили.
Також ми розповідали, що підрозділи Сил оборони мали б відходити з "кишені" біля Успенівки, що на південь від Курахового, ще кілька днів тому. Але через те, що наказ на відхід не надійшов вчасно, тепер їм доведеться відступати через сіру зону.