Більшість полонених визнають, що воювати йдуть за гроші.

За останній тиждень 79 окрема десантно-штурмова бригада взяла в полон на Курахівському напрямку п'ятьох російських окупантів.

Про це в етері телемарафону розповів старший офіцер відділення комунікацій 79 ОДШБ Роман Писаренко. За його словами, в один день взяли трьох полонених, а через день - ще двох. "Хтось з них говорить, що підписав контракт, бо хотів гроші заробити, а хтось, мовляв, не знав, змусили", - зазначив він.

Військовослужбовець зазначив, що в російській загарбницькій армії дуже багато "відмовників", котрі не хочуть брати участь у бойових діях. Наприклад, одного з полонених відправили штурмувати українські позиції з "каральної ями":

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"Він в цій ямі два дні просидів і його дістали, додали в групу і відправили на штурм. Вони не захотіли йти. Їм зв’язали руки та ноги, закинули в БТРи. Привезли на позицію, викинули з БТРу, розвязали руки і ноги, дали автомат і сказали закріплятися в посадці, А якщо ні, то їх вб’ють".

З цими окупантами був командир відділення і заступник, яким вони запропонували разом здатися в український полон, але ті відмовилися і попередили, що перестріляють тих, хто здаватиметься. Під час штурму українські військові "задвохсотили" командира, а ці троє вийшли з піднятими руками і здалися.

Писаренко зазначає, що мотивація в росіян суто матеріальна - в Новгородській області вже платять по три мільйони рублів за підписання першого контракту:

"Ті, які були готові загинути за 2 мільйони, закінчились, а тепер вже забирають тих, хто хоче загинути за 3 мійльйони. Мені вдалося поспілкуватися з цими трьома полоненими і всі вони прийшли за грошима. При цьому затягують свою пісню, що їх надурили і нічого не виплатили", - сказав він.

За його словами, деякі полонені заявляють, що не хочуть на обмін, бо після повернення в РФ їх знову відправлять воювати. "Кажуть, що краще будуть сидіти в Україні в тюрмі - їстимуть цукерки, отримуватимуть півтори тисячі гривень", - розповів Писаренко.

Старший офіцер відділення комунікацій 79 ОДШБ також розповів про ситуацію на Курахівському напрямку, де воює бригада. Він зазначив, що ворог щоденно проводить штурмові дії. За його словами, погодні умови впливають на хід бойових, зокрема, на роботу аеророзвідки, бо дронів потрібно більше, оскільки батареї сідають швидше. При цьому додав, що також це впливає на переміщення техніки через багнюку і холод, тому ворог тепер задіює її трохи менше. Писаренко повідомив, що в зоні відповідальності 79 ОДШБ фіксують до 10 вильотів ворожої авіації в день, а відповідно може бути нанесено до 20 ударів КАБами.

Полон ЗСУ

Як повідомляв УНІАН в листопаді десантники 80-оїа окремої десантно-штурмової Галицької бригади захопили в полон 26 росіян за один бій на Курщині.

Бригада оприлюднила відео з розповіддю двох полонених з підрозділу "Шторм Z", які зізналися, що після підписання контракту та десятиденної підготовки їх кинули в бій гинути, як гарматне мʼясо. Російські полонені сказали, що їм командири розповідали, що в ЗСУ найманці, французи, що якщо вони здадуться, то до них українці застосовуватимуть туртури.

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