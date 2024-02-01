Ще четверо окупантів десь поки що "крутяться", зазначили у ДПСУ.

Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох окупантів на Луганщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Зазначається, що один з полонених - мобілізований з Рязані, інший - контрактник - командир відділення із Пскова, а також "заробітчанин" з Грозного - чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік задля заробітку.

У ДПСУ розповіли, що окупанти потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників на Луганщині. "Їх було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов через певний час. Надали їм медичну допомогу, дали води та передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Їжі нема, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться", - цитує ДПСУ бійця на псевдо "Удав".

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Також зазначається, що чеченець намагався заховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук прикордонників.

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Як повідомляв УНІАН 30 січня, керівник групи підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний "Танто" розповів про полювання за елітними російськими десантниками на Бахмутському напрямку. Розповів, що операція з штурму позицій російських десантників відбувалась в другій половині дня - російські десантники "сиділи в норі і готували собі їсти".

За словами розвідника, взяті в полон російські десантники розповіли, що "їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять "накат". Вони навіть не встигли розбігтися, зайняти якісь свої вогневі точки, щоб вести бій.

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