Ударним дронами прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили спостережний пункт росіян та ворожу техніку.

В Харківській області українські прикордонники продовжують нищити техніку та позиції російських окупантів. Про це повідомила Державна прикордонна служба і оприлюднила відповідне відео.

Зазначається, що на кадрах показана робота прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон".

"Знищують спостережний пункт окупантів та ворожу техніку", - йдеться у підписі до відео.

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Ввечері у суботу, 27 січня, у Харкові, Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що окупанти атакували Полтавщину ракетами, працювала ППО. При цьому було влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Також УНІАН повідомляв, що авіація і ракетники розбили кілька складів боєприпасів окупантів. Так, упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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