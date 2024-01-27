В Харківській області українські прикордонники продовжують нищити техніку та позиції російських окупантів. Про це повідомила Державна прикордонна служба і оприлюднила відповідне відео.
Зазначається, що на кадрах показана робота прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон".
"Знищують спостережний пункт окупантів та ворожу техніку", - йдеться у підписі до відео.
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Ввечері у суботу, 27 січня, у Харкові, Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що окупанти атакували Полтавщину ракетами, працювала ППО. При цьому було влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.
Також УНІАН повідомляв, що авіація і ракетники розбили кілька складів боєприпасів окупантів. Так, упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
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