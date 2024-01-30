До штурму готувалися декілька днів.

Керівник групи підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний "Танто" розповів про полювання за елітними російськими десантниками на Бахмутському напрямку.

Подробицями підготовки та проведення штурму він поділився під час інтерв'ю кореспондентці ТСН Маргариті Потаповій в ефірі "1+1". "Під час крайньої спецоперації ми проводити штурмові дії на позицію, де знаходилися російські десантники. Тобто, нам було важливо взяти її, бо росіяни не давали далі пройти нашим піхотинцям на іншу позицію. Вони перерізали її, спостерігали, нам вона була незручна в тактичному положенні", - акцентував "Танто".

На підготовчі заходи для проведення операції було всього три дні - треба було все спланувати, відпрацювати аеророзвідкою, а також узгодити злагодженість дій підрозділу з іншими на ділянці ."Треба висунутись скритно, швидко, ривком до вихідного рубежу і під час руху мати вогньове прикриття нашими різними вогньовими засобами. Бо після того, буде буквально дві хвилини, щоб вихопити гранати і заскочити в траншеї до противника, в їхні нори та почати зачистку", - акцентував розвідник.

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Для проведення операції група підрозділу українських розвідників почала висуватись в сутінках. "Тобто в період, коли в них (у росіян - УНІАН) буде заміна дронів з денних на нічні, тому їм буде важче зорієнтуватися і помітити нас. Щоб потім нашій піхоті, яка буде нас заміняти після штурму позиції було безпечно ривком переміститись і зайти в ті самі окопи, де ми забрали позицію у противника. Нічні "пташки" в них теж літають, але в нас є засоби РЕБ, антидронові пушки, які відпрацьовують ці моменти", - пояснив він.

Після того, як вночі розвідники зосередились на крайній точці передової, головною задачею було до початку штурму знайти якесь укриття для засідки. "Все вийшло. Противник не дізнався, що ми готуємо якісь штурмові дії",- зазначив він.

Сама операція штурму позицій російських десантників відбувалась в другій половині дня. "Група ривком висунулась із засідки до позицій противника. Під час штурму російські десантники, як то кажуть їхня еліта, сиділи в норі і готували собі їсти. Було орієнтовно 15.00 і вони певно вирішили пообідати. Для нас це було добре, а для них не дуже. Бо за цей час ми ривком встигли переміститися до їхньої позиції і почати штурмувати", - акцентував керівник групи підрозділу розвідки "Танто".

За словами розвідника, взяті в полон російські десантники розповіли, що "їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять "накат". "Вони навіть не встигли розбігтися, зайняти якісь свої вогньові точки, щоб з нами вести бій. Так і залишились в тій норі, але вони відстрілювались, не хотіли одразу здаватися у полон", - додав він.

Під час штурму деякі захисники зазнали легких поранень. "Вони продовжували виконувати свої задачі. Навіть поранені осколками по рукам, вони заряджали магазини (автоматів - УНІАН), подавали гранати для тих бійців групи, які зачищали нори противника і вели бій з цими десантниками", - підкреслив керівник групи підрозділу розвідки "Танто".

В результаті проведеної операції було відбито російську позицію, частину окупантів взяои в полон. "З нашого боку тільки легкі "трьохсоті", надіюсь вони скоро повернуться до нас. В більшому масштабі це дало для нашого підрозділу, в першу чергу, покращення нашого тактичного положення. В друге, це покращило підхід до позицій, до своїх сусідніх оборонних рубежів", - підсумував він.

Танто" зазначив, що, найважливіше для проведення успішних операцій на лінії фронту - це вмотивовані бійці. "На жаль, в цей час немає дуже багато бажаючих йти воювати. Будемо казати правду. Є окремі люди, які знають, що вони хочуть робити і вони не бояться. Вони розуміють, що вони йдуть воювати за Україну і боронити нашу землю. Мотивація людей в нашому підрозділі тільки вперед, щоб виконувати свою задачу і бити противника",- акцентував він.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, російські загарбники повідомили, що військове командування РФ хоче відправити на фронт штурмові підрозділи, сформовані з колишніх найманців приватної військової компанії "Вагнер". На думку експерта, їх можуть направити на Бахмутський напрямок.

Раніше українські військові, які виконують завдання біля Бахмуту, розповідали, що росіяни риють в землі нори, з яких їх важко вибити.

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