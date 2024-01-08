Окупанти зменшили кількість артилерійських обстрілів і запуски БПЛА.

Лише за місяць майже 100 російських окупантів на Авдіївському напрямку здалися в полон, а через морози в найближчий час їх кількість може суттєво збільшитися.

Про це спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун сказав в ефірі телемарафону. Він зазначив, що вчора знову близько 10 загарбників здалися в полон, і як добу перед тим. "А загалом за місяць таких випадків близько сотні. І зараз, у зв’язку з морозами, похолоданням, ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко втриматись в полі з тим екіпіруванням, яке є у більшості російських військовослужбовців", - сказав Штупун.

За його словами, окупанти потрапляють в полон по різному. "Є так, що що виходять самі, якось там домовляються. Але більшість застають зненацька і вони просто не чинять спротиву", - додав він.

Відео дня

Штупун розповів, що на Авдіївському напрямку окупанти і далі активні, але дещо зменшили кількість артилерійських обстрілів. "Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному обсязі можуть працювати безпілотники. Стало досить холодно і артилерійські обстріли знизились з понад 1000 позавчора до 617 за добу. Також зменшилася кількість штурмів. Окупанти раніше 50-60 разів штурмували за добу, а сьогодні лише 25. Але ворог активно продовжує завдавати авіаударів і зафіксовано 31 такий випадок", - розповів він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" заявили, що минулої доби в український полон здалися близько 10 загарбників.

Українські бійці продовжують тримати оборону та вести активні дії. Загалом окупанти втратили на цьому напрямку 416 свої солдатів та 28 одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: