Лише за місяць майже 100 російських окупантів на Авдіївському напрямку здалися в полон, а через морози в найближчий час їх кількість може суттєво збільшитися.
Про це спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун сказав в ефірі телемарафону. Він зазначив, що вчора знову близько 10 загарбників здалися в полон, і як добу перед тим. "А загалом за місяць таких випадків близько сотні. І зараз, у зв’язку з морозами, похолоданням, ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко втриматись в полі з тим екіпіруванням, яке є у більшості російських військовослужбовців", - сказав Штупун.
За його словами, окупанти потрапляють в полон по різному. "Є так, що що виходять самі, якось там домовляються. Але більшість застають зненацька і вони просто не чинять спротиву", - додав він.
Штупун розповів, що на Авдіївському напрямку окупанти і далі активні, але дещо зменшили кількість артилерійських обстрілів. "Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному обсязі можуть працювати безпілотники. Стало досить холодно і артилерійські обстріли знизились з понад 1000 позавчора до 617 за добу. Також зменшилася кількість штурмів. Окупанти раніше 50-60 разів штурмували за добу, а сьогодні лише 25. Але ворог активно продовжує завдавати авіаударів і зафіксовано 31 такий випадок", - розповів він.
Ситуація на фронті: останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" заявили, що минулої доби в український полон здалися близько 10 загарбників.
Українські бійці продовжують тримати оборону та вести активні дії. Загалом окупанти втратили на цьому напрямку 416 свої солдатів та 28 одиниць військової техніки.